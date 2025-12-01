본문 바로가기
유진기업·동양, 자체 개발 내한 콘크리트로 기술인증 취득

이서희기자

2025.12.01

영하에서도 품질 확보

유진기업과 동양은 지난해 개발한 내한 콘크리트가 건축물 생산과 시공 기술을 총망라하는 건설 전문 학회인 한국건축시공학회로부터 기술인증을 취득했다고 1일 밝혔다.

유진기업 서서울공장 전경. 유진그룹

기술인증은 한국건축시공학회가 콘크리트 제조·시공 분야에서 우수성과 실용성을 갖춘 기술에 수여하는 제도다. 유진기업과 동양은 겨울철 영하 기온에서도 구조물의 품질을 확보하기 위해 내한 콘크리트의 신뢰도 향상과 동절기 공사 경쟁력 강화를 목표로 이번 인증을 취득했다. 양사는 자체 개발한 내한 콘크리트가 공신력 있는 기관으로부터 기술력을 공식적으로 인정 받았다는 점에서 의미가 큰 것으로 보고 있다.


이번 인증 심사에는 국내 건축 재료·시공 분야 전문가 그룹의 교수진이 다수 참여해 제출된 기술 자료의 성능과 품질 관리 체계, 시공 효율 등을 철저하게 검토했다.

유진기업 관계자는 "이번 기술 인증은 동절기 콘크리트 공사의 리스크를 줄이고, 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있는 콘크리트를 공급할 수 있음을 대외적으로 공인받은 것"이라며 "향후에도 품질 인증 및 기술 검증을 지속해서 확대해 고부가 가치 콘크리트 시장에서 경쟁력을 더욱 강화하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr















 

