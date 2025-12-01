코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세

코스피 4000선 앞 등락

1일 코스피는 4000선을 목전에 두고 상승 출발한 뒤 강보합권에서 등락을 반복하고 있다. 코스닥은 장 초반 1% 넘게 오르고 있다.

이날 오전 9시 14분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.20% 오른 3934.44를 기록했다. 지수는 전장보다 1.05% 뛴 3967.92로 출발한 직후 3977.31까지 올랐으나, 이후 상승폭을 좁히는 모습이다.

외국인이 639억원을 사들이며 시장을 견인하고 있다. 반면 개인과 기관이 각각 308억원, 263억원을 내다 팔고 있다.

업종별 희비는 엇갈리고 있다. 운송·창고(2.35%) 제약(1.80%) 의료·정밀기기(0.81%) 전기·전자(0.73%) 유통(0.51%) 종이·목재(0.41%) 등은 오르는 반면 운송장비·부품(-1.73%) 전기·가스(-1.50%) 음식료·담배(-0.78%) 건설(-0.40%) 금속(-0.36%) 등은 빠지고 있다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 100,300 전일대비 200 등락률 -0.20% 거래량 3,491,733 전일가 100,500 2025.12.01 09:32 기준 관련기사 단기 휘둘림에 흔들리지 말아야...반도체 구조정 성장 흐름 유효막 여는 세계 최대 클라우드 행사…AWS 리인벤트, 이달 1일 개막"요즘 투자자들 이것만 봐요"…동학개미 성지된 ‘D램 익스체인지’ 전 종목 시세 보기 close (0.85%)와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 530,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 803,885 전일가 530,000 2025.12.01 09:32 기준 관련기사 단기 휘둘림에 흔들리지 말아야...반도체 구조정 성장 흐름 유효"요즘 투자자들 이것만 봐요"…동학개미 성지된 ‘D램 익스체인지’ [기업&이슈]치솟는 환율에 달러유출 부담커진 외국인 배당 전 종목 시세 보기 close (1.32%)가 오르는 가운데 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 409,500 전일대비 1,500 등락률 +0.37% 거래량 77,610 전일가 408,000 2025.12.01 09:32 기준 관련기사 코스피, 외국인 2조 순매도 폭탄에 3920선으로 '후퇴'숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감LG엔솔 2026년 정기 임원인사…"ESS사업부 역량 대폭 보강" 전 종목 시세 보기 close (0.49%) 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,631,000 전일대비 24,000 등락률 +1.49% 거래량 13,854 전일가 1,607,000 2025.12.01 09:32 기준 관련기사 삼성바이오, '3캠퍼스' 조성 통해 차세대 성장동력 확보 나서코스피, 외국인 2조 순매도 폭탄에 3920선으로 '후퇴'원래 기업가치 찾아가기?…삼성에피스 주가 반등[특징주] 전 종목 시세 보기 close (2.68%) KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 125,200 전일대비 400 등락률 +0.32% 거래량 183,907 전일가 124,800 2025.12.01 09:32 기준 관련기사 [기업&이슈]치솟는 환율에 달러유출 부담커진 외국인 배당금감원, 홍콩ELS 판매은행 5곳에 과징금 2兆 사전통지숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (0.32%) 등이 상승세를 보인다. 반면 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 254,500 전일대비 7,000 등락률 -2.68% 거래량 169,736 전일가 261,500 2025.12.01 09:32 기준 관련기사 수소위원회 CEO 서밋 서울서 개막…장재훈 "수소산업, 민관 협력 필수"현대차 월드랠리팀, 2025 WRC 사우디 랠리 우승[기업&이슈]치솟는 환율에 달러유출 부담커진 외국인 배당 전 종목 시세 보기 close (-1.53%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 75,200 전일대비 1,200 등락률 -1.57% 거래량 965,384 전일가 76,400 2025.12.01 09:32 기준 관련기사 단기 흔들림은 있어도 펀더멘털 탄탄…반도체 강세장 지속 전망두산에너빌리티·한전KPS, '해외 발전사업' 동반 진출…노후설비 현대화도 협력조정 나올 때가 비중확대 기회? 투자금이 더 필요하다면 전 종목 시세 보기 close (-0.92%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 515,000 전일대비 20,000 등락률 -3.74% 거래량 51,746 전일가 535,000 2025.12.01 09:32 기준 관련기사 숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감누리호 4차 성공 숨은 주역…'발사대' 만든 HD현대중공업'기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복 전 종목 시세 보기 close (-2.24%) 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 111,500 전일대비 2,600 등락률 -2.28% 거래량 174,354 전일가 114,100 2025.12.01 09:32 기준 관련기사 "PBV 한 눈에" 기아 '오토랜드 화성'에 고객체험 공간 열어기아, '한일 드림 플레이어즈 게임 2025'서 PV5 홍보기아 EV5 광고 캠페인, 대한민국 광고대상 '2관왕' 전 종목 시세 보기 close (-1.71%) 등은 약세를 보이고 있다.

같은 시각 코스닥은 전장보다 1.32% 오른 924.76을 나타냈다. 이날 전 거래일보다 0.88% 오른 920.69로 출발한 지수는 상승폭을 키우고 있다.

개인과 기관이 각각 329억원, 362억원을 순매수하고 있고, 외국인은 630억원을 내다 팔고 있다.

대부분 업종이 오른다. 금융(3.06%) IT서비스(2.21%) 기계·장비(2.04%) 화학(1.94%) 전기·전자(1.71%) 제조(1.31%) 종이·목재(1.05%) 의료·정밀기기(0.92%) 등의 순이다. 건설(-0.13%) 운송·창고(-0.01%)만 내린다.

시총 상위 10개 종목 중에서는 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 191,500 전일대비 3,500 등락률 +1.86% 거래량 487,276 전일가 188,000 2025.12.01 09:32 기준 관련기사 코스피, 외국인 2조 순매도 폭탄에 3920선으로 '후퇴'지금이 기회? 최대 4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (-0.11%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 323,000 전일대비 17,000 등락률 -5.00% 거래량 254,200 전일가 340,000 2025.12.01 09:32 기준 관련기사 단기 휘둘림에 흔들리지 말아야...반도체 구조정 성장 흐름 유효코스피, 외국인 2조 순매도 폭탄에 3920선으로 '후퇴'숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (-8.97%) 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 85,000 전일대비 400 등락률 -0.47% 거래량 339,754 전일가 85,400 2025.12.01 09:32 기준 관련기사 '돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감'기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close (-1.64%)을 제외하고 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 552,000 전일대비 19,000 등락률 +3.56% 거래량 159,810 전일가 533,000 2025.12.01 09:32 기준 관련기사 코스피, 외국인 2조 순매도 폭탄에 3920선으로 '후퇴'숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감연 4%대 금리로 최대 4배 투자! 신용미수대환도 당일 즉시! 전 종목 시세 보기 close (1.69%) 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 159,900 전일대비 10,000 등락률 +6.67% 거래량 422,074 전일가 149,900 2025.12.01 09:32 기준 관련기사 지금이 기회? 최대 4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감저가매수 기회 제대로 살리려면? 연 4%대 금리로 투자금을 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 close (4.80%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 90,600 전일대비 6,100 등락률 +7.22% 거래량 2,131,706 전일가 84,500 2025.12.01 09:32 기준 관련기사 추가 투자금, 신용미수대환 자금을 연 4%대 최저금리로숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감'돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (3.43%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 450,000 전일대비 15,000 등락률 +3.45% 거래량 157,571 전일가 435,000 2025.12.01 09:32 기준 관련기사 코스피, 외국인 2조 순매도 폭탄에 3920선으로 '후퇴'숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자' 전 종목 시세 보기 close (3.56%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 198,200 전일대비 4,900 등락률 +2.53% 거래량 196,575 전일가 193,300 2025.12.01 09:32 기준 관련기사 숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감'돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감한국發 ADC 전쟁 2막, '내성 돌파'에서 승부 난다 전 종목 시세 보기 close (0.36%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 49,200 전일대비 2,300 등락률 +4.90% 거래량 222,432 전일가 46,900 2025.12.01 09:32 기준 관련기사 '기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자'코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close (3.94%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 227,500 전일대비 11,000 등락률 +5.08% 거래량 59,593 전일가 216,500 2025.12.01 09:32 기준 관련기사 숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자'코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감 전 종목 시세 보기 close (4.85%) 등이 오름세를 보인다.





