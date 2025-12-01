본문 바로가기
코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세

2025.12.01

코스피 4000선 앞 등락

1일 코스피는 4000선을 목전에 두고 상승 출발한 뒤 강보합권에서 등락을 반복하고 있다. 코스닥은 장 초반 1% 넘게 오르고 있다.

이날 오전 9시 14분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.20% 오른 3934.44를 기록했다. 지수는 전장보다 1.05% 뛴 3967.92로 출발한 직후 3977.31까지 올랐으나, 이후 상승폭을 좁히는 모습이다.


외국인이 639억원을 사들이며 시장을 견인하고 있다. 반면 개인과 기관이 각각 308억원, 263억원을 내다 팔고 있다.

업종별 희비는 엇갈리고 있다. 운송·창고(2.35%) 제약(1.80%) 의료·정밀기기(0.81%) 전기·전자(0.73%) 유통(0.51%) 종이·목재(0.41%) 등은 오르는 반면 운송장비·부품(-1.73%) 전기·가스(-1.50%) 음식료·담배(-0.78%) 건설(-0.40%) 금속(-0.36%) 등은 빠지고 있다.


시가총액 상위 종목 가운데서는 삼성전자 (0.85%)와 SK하이닉스 (1.32%)가 오르는 가운데 LG에너지솔루션 (0.49%) 삼성바이오로직스 (2.68%) KB금융 (0.32%) 등이 상승세를 보인다. 반면 현대차 (-1.53%) 두산에너빌리티 (-0.92%) HD현대중공업 (-2.24%) 기아 (-1.71%) 등은 약세를 보이고 있다.


같은 시각 코스닥은 전장보다 1.32% 오른 924.76을 나타냈다. 이날 전 거래일보다 0.88% 오른 920.69로 출발한 지수는 상승폭을 키우고 있다.

개인과 기관이 각각 329억원, 362억원을 순매수하고 있고, 외국인은 630억원을 내다 팔고 있다.


대부분 업종이 오른다. 금융(3.06%) IT서비스(2.21%) 기계·장비(2.04%) 화학(1.94%) 전기·전자(1.71%) 제조(1.31%) 종이·목재(1.05%) 의료·정밀기기(0.92%) 등의 순이다. 건설(-0.13%) 운송·창고(-0.01%)만 내린다.


시총 상위 10개 종목 중에서는 에이비엘바이오 (-0.11%) 펩트론 (-8.97%) 코오롱티슈진 (-1.64%)을 제외하고 알테오젠 (1.69%) 에코프로비엠 (4.80%) 에코프로 (3.43%) 레인보우로보틱스 (3.56%) 리가켐바이오 (0.36%) HLB (3.94%) 삼천당제약 (4.85%) 등이 오름세를 보인다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
아시아경제

