본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

LG유플러스, AX와 통신 본업 집중…사업과 상품 조직 분리

김보경기자

입력2025.12.01 09:07

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2026년 조직개편 단행
전문성 강화·유기적 협업 체계 구축
네트워크 인프라도 'AX그룹' 신설

LG유플러스가 인공지능 전환(AX) 사업의 성과를 늘리고 통신 본업의 경쟁력을 강화하기 위한 2026년 조직개편을 단행했다고 1일 밝혔다.

LG유플러스, AX와 통신 본업 집중…사업과 상품 조직 분리
AD
원본보기 아이콘

이번 개편의 핵심은 '전문성 강화'와 '유기적인 협업 체계 구축'이다. 주요 사업 영역에서 상품 조직과 사업 조직을 분리해 전문성을 높이고, 상품을 중심으로 유관 부서들이 유기적으로 움직이는 협업 체계로 전환할 방침이다.


핵심 사업 분야인 AX는 사업 포트폴리오에 집중하는 '사업 조직'과 차별화된 상품 출시를 담당하는 '상품 조직'으로 분리된다.

AX 사업을 기술적으로 지원하는 개발 조직도 주요 핵심 사업별 전담 조직 형태로 재편된다. 최고기술책임자(CTO) 산하 개발조직은 사업과 핵심 목표를 공유하며 서비스 개발의 경쟁력을 개선할 방침이다. 이를 통해 개선된 서비스가 고객에게 제공되는 시간을 단축한다는 계획이다.


모바일·홈으로 대표되는 통신 본업과 기업 간 거래(B2B) 유·무선 사업 영역에선 상품 경쟁력을 제고하도록 체질 개선이 이뤄졌다. 모바일 사업의 디지털 전환을 가속화하기 위해 디지털 사업과 상품 조직을 분리했고, 가정용 인터넷과 IPTV로 대표되는 홈사업도 사업과 상품을 구분해 효율성을 높였다. B2B 분야에서도 클라우드 보안 등 주요 추진 신사업의 상품 기획 기능을 별도로 구성해 전문성을 강화했다.


통신 본업의 경쟁력의 기반이 되는 유·무선 네트워크 인프라의 운영 안정성을 높이기 위한 개편도 진행된다. 네트워크 인프라를 관장하는 'NW부문' 산하에는 'NW AX그룹'이 신설돼 글로벌 선도 수준의 네트워크 운영 체계를 구축할 계획이다.

이밖에도 LG유플러스는 사업 전반에 걸친 체질 개선에 요구되는 조직의 민첩성을 확보하기 위한 구조적 변화도 추진한다. 급변하는 경영 환경에 유연하게 대응하기 위해 조직 구조를 슬림화하고, 역할이 중복되는 부서를 통합하는 '대팀제'로 전환한다.


사내 업무에 'AI 워크 에이전트'를 적극적으로 도입해 단순 반복 업무를 줄이고, 구성원들이 고객 관점에서 중요한 업무에 몰입할 수 있는 환경을 조성할 방침이다.


이원희 LG유플러스 인사담당(상무)은 "상품 전문성에 기반한 사업 추진 역량과 기민하게 협업하는 조직문화를 기반으로 시장 선도기업으로 거듭나겠다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이러다 밥상에서 사라지겠네"…서민 '울상' 만드는 '피시플레이션'

제주 오름서 불법 야영에 고기 굽는 민폐족…처벌은 해 넘어서?

괴물의 얼굴을 외면할 수 없게 만드는 힘

언론사 공개 저격 나선 백악관…'치욕의 전당' 신설

팍팍한 삶, 이름도 '팍팍'…음식물 쓰레기 깨끗이 씻어 먹는 '이 나라' 빈민가

트럼프 지지율 36%…취임 후 최저치 기록 "물가 탓"

스위스, '여성 軍 의무복무 도입' 국민투표 진행…정부는 반대

새로운 이슈 보기