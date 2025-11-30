본문 바로가기
동해시의회 예결특위, LS전선·묵호역사 등 3곳 현장 방문

이종구기자

입력2025.11.30 17:46

강원도 동해시의회 예산결산특별위원회(위원장 정동수)는 지난 28일 2026년 당초 예산 심의와 관련하여 사업현장의 운영 실태와 추진 상황을 파악하기 위해 현장 방문을 실시했다.

동해시의회 예산결산특별위원회는 지난 28일 2026년 당초예산 심의와 관련하여 사업현장의 운영 실태와 추진 상황을 파악하기 위해 현장방문을 실시하고 있다. 동해시의회 제공

동해시의회 예산결산특별위원회는 지난 28일 2026년 당초예산 심의와 관련하여 사업현장의 운영 실태와 추진 상황을 파악하기 위해 현장방문을 실시하고 있다. 동해시의회 제공

이날 예산결산특별위원회는 오전 첫 일정으로 LS전선을 방문해 'AI 자율제조 선도 프로젝트' 추진계획을 청취하고, 추진 필요성과 향후 재정 부담 요소 등을 점검했다.


이어 묵호역사 신축 현장을 찾아 진행 상황을 확인하고, 망상 제2오토캠핑장을 방문해 시설 노후화 정도와 자동차캠핑장 조성의 필요성을 직접 살펴보았다.

정동수 위원장은 "현장 방문을 통해 예산서 서류만으로 알기 어려운 현실과 과제를 볼 수 있는 기회였다"며 "예산결산특별위원회는 앞으로도 사업의 타당성과 실행 가능성, 그리고 지역사회에 미치는 효과를 보다 면밀히 검토해 세금이 가장 필요한 곳에 쓰일 수 있도록 꼼꼼한 심의를 이어가겠다"고 밝혔다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
