"칠면조 맛없어, 치킨 최고"…美 부통령 농담에 '썰렁'해진 분위기

'치킨 찬양론' 펼친 美 부통령

JD 밴스 미국 부통령이 미국 추수감사절 전통음식인 칠면조의 맛을 깎아내리고 치킨을 찬양하는듯한 발언을 해 화제를 모으고 있다.

JD 밴스 미국 부통령이 지난 26일(현지시간) 켄터키주 포트캠벨에서 연설하고 있다.

밴스 부통령은 추수감사전 전날인 지난 26일(현지시간) 켄터키주와 테네시주의 경계에 있는 육군기지 '포트 캠벨'에서 열린 병사들과 가족들의 행사에서 연설하며 '칠면조 폄하론'과 '치킨 찬양론'을 폈다. 그는 "솔직히 말해 보라. 칠면조를 진짜로 좋아하는 사람 있느냐"라고 물은 뒤, 일부 참석자가 손을 들자 "손든 사람들은 모두 X소리하고 있는 거다"라는 발언을 했다.

밴스 부통령은 "손든 사람들은 모조리 나한테 거짓말하는 거라는 걸 알고 있다"며 "칠면조는 사실 별로 맛있지 않다"고 지적했다. 이어 "(사람들이 칠면조를 요리하면서) 맛있게 만들려고 온갖 희한한 일을 한다"며 "만약 맛있게 만들기 위해서 튀겨야만 한다면 (음식 재료 자체가) 별로 맛이 없다는 얘기"라고 말했다. 반면 닭고기에 대해선 "항상 맛있다"며 "치킨으로 튀겨도 맛나지만, 다르게 조리해도 맛있다"고 했다.

밴스 부통령이 해당 발언을 한 의도는 스탠드업 코미디처럼 분위기를 띄우려는 것으로 보였지만, 현장 반응은 냉담했던 것으로 전해졌다. 그의 유머에 공감하는 참석자들이 드물어 현장 분위기가 다소 '썰렁'했던 것이다.

미국의 온라인 매체 데일리비스트는 밴스 부통령의 유머 구사 시도가 "실패로 끝났다"고 평가했다. 매체는 사회관계망서비스 X(엑스·옛 트위터) 이용자들의 반응을 소개하며 "부통령이 무대에서 저렇게 자폭하는 건 처음 봤다", "(밴스 부통령보다) 차라리 칠면조가 더 카리스마가 있겠네" 등의 의견이 잇따랐다고 전했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



