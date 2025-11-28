부산진해경제자유구역청, 글로벌 물류혁신 성과 '올해의 혁신기관상' 단독 수상

한국해양비즈니스학회·KMI 추계학술세미나



"커피 물류·핵심전략산업 생태계 구축 평가"

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 글로벌 물류혁신을 이룬 성과로 올해의 혁신기관상을 받았다.

경자청은 28일 동명대학교에서 열린 2025 한국해양비즈니스학회·한국해양수산개발원(KMI) 추계 학술세미나에서 '2025 올해의 혁신기관상'을 수상했다고 알렸다.

한국해양비즈니스학회는 매년 무역·물류·해양·비즈니스 분야에서 혁신적 성과를 낸 기관과 리더를 선정해 시상하고 있다. 올해 '혁신기관상'에 부산진해경제자유구역청이 단독 선정됐다. 이는 항만·물류·글로벌 비즈니스 분야에서 지역 성장과 국가 경쟁력을 높이는 데 기여한 공로를 공식적으로 인정받은 결과다.

경자청은 글로벌 복합물류 기반 강화, 신항 중심의 전략산업 육성, 커피 물류 및 제조 클러스터 기반 구축 지원 등 해양·물류·도시산업 분야의 미래 경쟁력 확보를 위한 정책 추진에서 높은 평가를 받았다.

이번 세미나는 한국해양비즈니스학회와 한국해양수산개발원이 공동주최 했으며 '글로벌 허브도시 부산의 현황과 과제'를 주제로 학계·산업계 전문가들이 참석해 북방항로 대응, 해양관광, 커피 물류, 미래 도시 전략 등 주요 현안을 논의했다.

첫번째 세션에서는 글로벌 리스크 확산에 따른 무역·물류산업 변화와 북방·북극항로 대응 전략 등이 발표됐다. 두번째 세션에서는 커피 물류의 현황과 과제를 주제로 KMI와 민간기업 발표가 이어졌다.

이 과정에서 경자청 관계자가 토론자로 참여해 커피 물류 개선 방향과 지역 산업 연계 방안을 논의했다. 세번째 세션에서는 글로벌 허브도시 부산의 미래 정책 방향이 제시되며 세미나가 마무리됐다.

박성호 청장은 "부산·경남 경제의 미래 성장동력을 마련하기 위해 복합물류·항만 신산업·핵심전략산업 생태계 조성에 힘써왔다"며 "이번 수상은 경자청의 혁신 노력이 학계와 산업계에서 인정받은 것으로 글로벌 경쟁력 강화를 위한 미래 전략산업 발전 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 힘줬다.

28일 부산 동명대에서 열린 2025 한국해양비즈니스학회·한국해양수산개발원(KMI) 추계 학술세미나에서 박성호 부산진해경제자유구역청장 등이 '2025 올해의 혁신기관상' 수상 기념사진을 촬영하고 있다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



