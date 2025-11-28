본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

화성시, 생계위기 가구 지원 위해 '먹거리 기본보장코너' 운영

정두환기자

입력2025.11.28 15:34

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소득 기준 무관…식료품·생필품 등 제공
나래울복지관·남부복지관 등 2곳에 마련

경기도 화성시는 생계에 어려움을 겪는 위기가구에 신속하게 식품·생필품을 지원하기 위한 '먹거리 기본보장코너'를 다음 달부터 운영한다고 28일 밝혔다.

화성시, 생계위기 가구 지원 위해 '먹거리 기본보장코너' 운영
AD
원본보기 아이콘

'먹거리 기본보장코너'는 기존 푸드뱅크·푸드마켓 제도의 한계를 보완해 제도 밖 사각지대에 놓인 위기가구까지 아우르기 위한 것이다.


이에 따라 수행기관인 나래울푸드마켓(나래울종합사회복지관)이나 행복나눔푸드마켓(화성남부종합사회복지관)을 방문하면, 별도의 신청이나 소득 기준 없이 이용할 수 있다.

이용자에게는 1인당 기본 및 생필품 3~5개 품목을 지원한다. 1회까지는 별도 조건 없이 지원받을 수 있으며, 2회 이상 이용하는 경우 상담을 통해 읍·면·동 및 지역 복지 자원과 연계한다.


정명근 화성시장은 "이번 사업은 소득 기준이나 절차 때문에 어려움을 겪던 주민들이 신속하게 도움을 받을 수 있도록 문턱을 낮춘 것"이라며 "도움이 필요하신 시민들이 부담 없이 방문해 필요한 지원을 받으시길 바란다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

너무 급해 밖에서 '실례'한 여성…알고보니 공무원의 '실험'이었다 너무 급해 밖에서 '실례'한 여성…알고보니 공무원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

"많이 배웠을 것"…아들 임관식 지켜본 이재용 회장의 한마디

불황일 때 더 선명해지는, 안경점 '역주행 성장'

화장품 발라보고 굿즈 사고…'힙한 편의점'에 MZ 열광

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

인형 포장하면 돈 준다더니…인형은 못 받고 돈만 뺏겼다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기