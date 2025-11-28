본문 바로가기
국립한밭대 이민우 교수, 귀뚜라미 젊은 연소공학인상 수상

대전=정일웅기자

입력2025.11.28 15:26

국립한밭대는 기계공학과 이민우 교수가 올해 한국연소학회 추계 학술대회 시상식에서 '제1회 귀뚜라미 젊은연소공학인상'을 받았다고 28일 밝혔다.


이 상은 만 40세 이하 전임 교원, 국가 및 공공연구기관 연구자 중 연소 및 기계 분야 학문발전에 기여하고 한국연소학회 학술 활동에 적극적으로 참여한 공로자를 선정해 수여한다.

한밭대 이민우 교수(왼쪽 두 번째)가 최근 한국연소학회 추계학술대회 시상식에서 '제1회 귀뚜라미 젊은연소공학인상'을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다. 국립한밭대 제공

한밭대 이민우 교수(왼쪽 두 번째)가 최근 한국연소학회 추계학술대회 시상식에서 '제1회 귀뚜라미 젊은연소공학인상'을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다. 국립한밭대 제공

올해 처음 제정된 이 상은 이 교수와 국립부경대 정기성 교수가 공동으로 받았다. 수상자에게는 상금 1000만원이 각각 수여된다.


이 교수는 연소 동역학, 열음향 불안정 및 추진 시스템 모델링을 주제로 올해 'Journal of Fluid Mechanics'와 'Aerospace Science and Technology' 등 국내외 학술지에 논문 다수를 게재했다.


현재 이 교수는 과학기술정보통신부·산업통상부 등 연소 및 항공우주 추진기관 관련 정부기관 및 민간 과제를 다수 수행하고 있다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
