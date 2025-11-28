한진, 당일 배송 솔루션 '원클릭 오늘배송' 서비스 개시

방문픽업부터 배송까지 당일 가능

한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 19,790 전일대비 90 등락률 -0.45% 거래량 7,767 전일가 19,880 2025.11.28 13:31 기준 관련기사 한진그룹 80주년…'트럭 1대'서 시작해 우주·AI 새 날개 단다(종합)한진그룹 80주년…"우주·AI로 매출 더블업 '60兆' 목표""韓 탁구 위상 높인 조양호 회장 추모" 일우배 탁구대회 개최 전 종목 시세 보기 close 은 28일부터 온라인 사업자를 위한 종합 물류 솔루션 '한진 원클릭' '오늘배송' 서비스를 개시했다고 밝혔다.

원클릭 오늘배송은 이커머스 소비자에게 당일 배송을 제공하고자 하는 소규모 사업자에 최적화된 서비스다. 방문 픽업을 통해 사무실, 창고, 풀필먼트센터 등 고객이 원하는 장소에서 상품을 바로 출고할 수 있으며, 기업 할인 요율이 적용된 합리적인 요금으로 서비스를 이용할 수 있다.

서울 및 수도권 내에서 상품을 출고·배송하는 사업자를 대상으로 우선 운영된다. 고객사는 필요에 따라 당일택배와 퀵서비스 중에서 원하는 방식으로 선택해 이용할 수 있다.

당일택배는 월요일부터 금요일까지 오전 11시 이전에 접수하면 서울 전역에 당일 배송이 가능하다. 퀵서비스는 월요일부터 토요일까지 오전 8시부터 오후 8시까지 신청을 완료하면 수도권 전역 고객에게 당일로 상품을 전달할 수 있다.

원클릭을 이용하는 사업자는 통합 배송 관리의 효율도 함께 누릴 수 있다. 픽업부터 배송 완료까지 오늘배송 전체 상태를 실시간으로 확인하며 고객 문의에 대응할 수 있고, 일반 배송 주문과 오늘배송 주문을 한 번에 관리할 수 있다. 원클릭 오늘배송 서비스는 별도 계약없이 한진 원클릭 회원가입 후 이용할 수 있다.

한진 관계자는 "한진 오늘배송 서비스는 빠른 배송과 함께 물류비 부담을 줄이고자 하는 중소 셀러에게 합리적인 대안을 제시하기 위해 마련됐다"며 "한진 원클릭을 이용하는 사업자 고객의 배송 경쟁력 강화를 통해 이커머스 소비자의 니즈를 정확히 충족하는 사업 성과로 이어지길 기대한다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



