"장애학생 인권 존중 성과"… 전남교육청 '우수기관상'

조사 기반 강화·점검 방식 개선 등 평가

최종 보고회서 17개 시도교육청 조사과정 공유

전남도교육청은 최근 서울 코리아나호텔에서 열린 '2025년 특수교육대상자 인권 실태조사 최종 보고회'에서 인권실태 조사협력 우수기관상을 받았다고 28일 밝혔다.

이 상은 교육부와 17개 시도교육청이 주최하고 한국청소년정책연구원이 주관해 특수교육대상자 인권실태조사 과정에서 조사 품질 향상에 기여한 기관에 수여한다.

전남도교육청은 '2025년 특수교육대상자 인권 실태조사 최종 보고회'에서 인권실태 조사협력 우수기관상을 받았다. 전남도교육청 제공

도교육청은 특수교육대상자 인권 보호를 위한 조사 기반을 강화하고 현장의 의견을 체계적으로 반영한 점이 평가를 받은 것으로 전했다. 도교육청은 그동안 조사·점검 방식 개선과 인권 존중 문화 확산을 위한 지원 체계 마련에 힘써 왔다.

최종 보고회에는 교육부와 시도교육청 담당자, 조사협력위원, 연구진 등이 참석했다. 행사에서는 최종 조사 결과 보고, 시도별 진행 과정 공유, 기관 및 조사협력위원 시상이 이어졌다.

박철완 중등교육과장은 "장애학생의 인권을 중심에 둔 현장의 참여가 만든 성과"라며 "모든 학생의 교육권과 인권이 보장되는 환경을 지속해서 만들겠다"고 말했다.

도교육청은 앞으로 교육지원청과의 협력 체계를 강화하고, 조사 결과를 토대로 특수교육대상자의 학습·생활 여건 개선과 인권침해 예방 시스템 고도화 작업을 추진할 계획이다.





