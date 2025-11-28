동남권원자력의학원, 연명의료결정제도 홍보 캠페인 진행… 60여명 사전의향서 등록

동남권원자력의학원(원장 이창훈)은 지난 24일 내원 환자와 보호자를 대상으로 연명의료결정제도 홍보 캠페인을 진행하고, 이날 총 60여명이 사전연명의료의향서를 등록했다.

연명의료결정제도는 임종 과정 환자가 무의미한 연명의료를 거부하거나 중단할 수 있도록 자신의 의사를 미리 기록하는 제도로, 환자의 자기결정권 존중과 존엄한 임종을 보장한다.

동남권원자력의학원이 연명의료결정제도 홍보 캠페인을 진행하고 있다. 동남권원자력의학원 제공

이 캠페인은 부산시호스피스완화케어센터의 지원으로 병원 로비에서 진행됐으며, 19세 이상 의사결정능력이 있는 성인이라면 누구나 상담 및 등록이 가능했다. 참여자들은 임종 준비와 가족과의 대화를 통해 의미 있는 시간을 보냈다고 전했다.

또 완화의료팀 김영은 호스피스전문간호사는 '내가 쓰는 내 삶의 이야기-마지막까지 나답게'를 주제로 강의를 진행해, 임종기 돌봄과 존엄한 삶의 마무리에 대한 인식을 높였다.

동남권원자력의학원 한언철 연명의료윤리위원장(진료부장)은 "환자 존엄성과 선택이 존중되는 의료 환경을 위해 연명의료결정제도 교육과 홍보를 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

사전연명의료의향서는 보건복지부 지정 등록기관에서 작성 가능하며, 가까운 등록기관은 국립연명의료관리기관 홈페이지, 보건소, 국민건강보험공단 등을 통해 확인할 수 있다. 동남권원자력의학원도 현재 등록기관 지정을 추진 중이다.





영남취재본부 조충현 기자



