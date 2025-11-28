부산서 배우다 살아볼래요… 동서대, 우즈베키스탄 유학생 입학설명회

동서대 글로컬대학30, 정주형유학생 유치



대사관 초청 특강·입학설명회·커리어페어

동서대가 정주형 유학생 유치를 위해 중앙아시아 우즈베키스탄으로 손을 뻗고 있다.

동서대학교(총장 장제국) 국제처는 최근 주례캠퍼스 소향아트홀에서 부산과 타지역에 거주 중인 우즈베키스탄 유학생을 대상으로 우즈베키스탄 대사관 초청 특강, 입학설명회, 기업 참여 커리어페어를 열었다고 28일 알렸다.

이번 행사는 동서대, HY교육, 메가스터디, MFC KOREA가 공동 주최했고 주한 우즈베키스탄 대사관, WAYU(우즈베키스탄 청년 국제협회), BUSA(부산 우즈베키스탄 학생회)가 참여해 유학생들의 지역사회 적응과 진로 탐색을 지원하기 위해 마련됐다.

무딘 이브라기모프(NVIDIA 시니어 엔지니어), 벡조드 사나쿨로프(MIT Groups 창립자), 리자예프 캄바랄리, 아흘리딘 테샤보예프 등 한국과 해외에서 활동 중인 우즈베키스탄 출신 전문가들도 참석해 유학생들에게 실제 경험을 토대로 한 조언을 전했다. 연사들은 진로 선택 과정과 글로벌 현장에서의 경험을 공유하며 학생들의 한국 정주와 커리어 준비에 동기부여를 했다는 설명이다.

입학설명회에서는 어학연수, 학부·대학원 과정, 국제교류 프로그램, 장학제도 등 학교 정보를 소개했다. 이어진 질의응답으로 유학생들의 학업 계획과 진학 준비 과정에서의 궁금증을 듣고 안내하는 시간을 가졌다.

기업 참여 커리어페어에서는 초청 기업들이 부스를 운영해 취업 정보와 멘토링을 제공했다. 학생들은 기업 관계자와 직접 소통하며 한국에서의 취업 절차, 실무 기회, 산업 환경 등을 확인했다.

행사는 ▲부산지역 우즈베키스탄 유학생의 지역사회 적응력 향상 ▲한국 내 유학 및 진학 기회 확대 ▲한·우즈베키스탄 교육·문화 교류 활성화 ▲지역 정주 기반 강화 ▲유학생의 장기적 성장 기반 마련을 목표로 진행됐다.

한경호 동서대 국제처장은 "이번 행사로 유학생들이 한국 생활과 진로에 대한 자신감을 얻었을 것"이라며 "안정적 정착과 성장을 돕는 다양한 프로그램을 이어가겠다"고 힘줬다.





