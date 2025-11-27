본문 바로가기
남양주시, 53개 공동체가 빚은 '팝콘 행복'…마을공동체 페스티벌 성료

이종구기자

입력2025.11.27 19:58

수정2025.11.27 19:59

팝콘처럼 톡톡 터지는 행복
남양주 마을공동체 페스티벌 성료
이웃이 함께 만드는 행복의 마을

경기 남양주시(시장 주광덕)는 27일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '2025년 마을공동체 페스티벌'을 성황리에 개최했다.

주광덕 남양주시장이 27일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '2025년 마을공동체 페스티벌'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 27일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '2025년 마을공동체 페스티벌'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 행사는 마을공동체가 지역 주민들과 함께 올해 사업 성과를 공유하고, 네트워크를 활성화하기 위한 자리다. '팝콘처럼 톡톡 터지는 행복한 공동체'를 주제로, 공동체의 활기찬 에너지와 따뜻한 교감이 어우러진 뜻깊은 시간이 펼쳐졌다.


현장에는 주광덕 시장을 비롯해 시의원, 53개 마을공동체, 시민 등 1000여 명이 방문해 △마을공동체 특별공연 △활동 영상 상영 △우수 마을공동체 시상식 △활동 전시·체험·놀이 부스 운영 등 다채로운 프로그램을 함께하며 높은 참여 열기를 보였다.

우수 마을공동체 시상에서는 △동네사람들 △별빛나루터 △수동살림여성연대 △위스테이별내꿀꿀이아빠육아모임 △훨훨나르슛이 선정돼 그간의 활동 성과를 인정받았다. 또한 △예술융합치유연구소 △즐거운 호평동 사람들이 공동체 활성화 유공 단체로 선정되며, 현장의 박수갈채를 받았다.


주광덕 시장은 "정약용의 상상을 깨우는 마을공동체로서 여러분들의 협력과 나눔, 이해와 배려가 마을을 더욱 살기 좋은 곳으로 만들고 있으며 지역 사회에 큰 귀감이 되고 있다"며 "앞으로도 내가 아닌 우리를 지향하는 마을공동체로 더 크게 성장 발전하시길 기대한다"고 전했다.

주광덕 남양주시장이 27일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '2025년 마을공동체 페스티벌' 행사장을 둘러보고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 27일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '2025년 마을공동체 페스티벌' 행사장을 둘러보고 있다. 남양주시 제공

한편, 시는 2026년에도 마을공동체가 활성화될 수 있도록 분야별 공모 사업, 공동체의 날(교류 활성화), 마을활동가 양성 교육 등을 운영할 예정이다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
