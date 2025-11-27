LG디스플레이, '13명 승진' 임원인사…"기술 혁신 인재 중용"

'기술혁신·프로세스 개선' 최영석 CTO 선임

LG디스플레이는 27일 이사회 승인을 거쳐 부사장 1명, 전무 2명, 상무 신규 선임 10명 등 총 13명 규모로 하는 2026년 정기 임원인사를 발표했다.

생산 기술 혁신·생산 프로세스를 개선하고 성능 우위 기술 완성도를 제고한 최영석 전무(생산기술센터장)가 부사장으로 승진하고 최고기술책임자(CTO)에 선임됐다.

중소형 유기발광다이오드(OLED) 신기술을 적기에 개발해 고객 신뢰를 강화한 박상윤 상무(SC 개발그룹장)와 대형 OLED 제품의 경쟁력 강화를 주도한 이태림 상무(대형 제품개발1담당)가 각각 전무로 승진했다.

OLED 스마트 워치 신제품 개발을 통해 사업 성과에 기여한 소성진 상무, 연구소에서 OLED 선행기술을 개발해 기술 경쟁력 강화에 기여한 김인주 상무 등 10명을 상무로 신규 선임했다.

