중부권 유일 디자인 축제 '2025 대전디자인페스타' 개막

27일부터 29일까지 한남대서 열려

중부권 유일의 디자인 축제인 '2025 대전디자인페스타'가 27일 오후 3시 한남대학교 캠퍼스혁신파크에서 성황리에 개막했다.

이번 개막식에는 주최 기관인 대전광역시 이장우 시장을 비롯해, 대전시의회 송활섭·이금선 의원, 한남대학교 이승철 총장, 후원 기관인 산업통상자원부 김재준 과장, 주관 기관인 대전디자인진흥원 이창기 원장 등이 참석해 행사 개막을 함께 축하했다.

개막식에서는 제34회 대전디자인어워드 시상식과 함께 산업통상자원부 및 대전광역시 디자인 유공 포상이 진행됐다.

대전디자인어워드 대상(산업통상자원부장관상)에는 박민상 외 1인(홍익대학교 대학원)이 수상했다. 또 금상(대전광역시장상)에는 노영하 외 1인(건국대학교), 이다원이 각각 수상했다.

디자인 산업 발전에 기여한 공로로 수여되는 ▲산업통상자원부 디자인 유공 포상은 대전디자인협회 회장이자 아이엔지디자인 대표인 이재준 회장이 수상했으며, ▲대전광역시 디자인 유공 포상은 목원대학교 정상훈 교수, 대전대학교 유정미 교수, 조이디자인 곽승원 대표가 각각 수상했다.

시상식에 이어 부대행사로 디자인 포럼이 열렸으며, '도시의 서사_장소와 공동체를 엮는 디자인'을 주제로 서울대학교 이장섭 교수와 한양사이버대학교 최성호 교수가 강연을 진행해 높은 관심을 얻었다.

이창기 대전디자인진흥원장은 "2025 대전디자인페스타는 도시와 사람, 디자인과 산업을 하나로 잇는 대전의 대표 디자인 축제로, 창의와 혁신이 어우러지는 소통의 장"이라며 "수상작 전시뿐만 아니라 공공디자인·브랜딩 성과와 미래 디자인 비전을 제시하고, 디자인이 일상 속 행복과 산업·도시의 새로운 가능성을 열 수 있기를 기대한다"고 말했다.

'행복한 대전을 디자인하다(Design for Happy Daejeon)'를 주제로 열리는 이번 대전디자인페스타는 27일부터 29일까지 3일간 운영된다. 행사 프로그램은 대전디자인진흥원 홈페이지에서 확인할 수 있다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



