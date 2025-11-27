[포토] 학교공동체 회복 특별위원회 위촉식 및 제1차 회의

차정인 국가교육위원장(오른쪽)이 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제1차 학교공동체 회복 특별위원회에서 김용 특위위원장에게 위촉장을 수여하고 기념촬영을 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>