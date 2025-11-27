본문 바로가기
원주시, 2026 LCK MSI 대표 선발전 유치…지역경제 활성화 기대

이종구기자

입력2025.11.27 15:27

2026년 6월 12일부터 14일까지
원주종합체육관서 개최
국내외 방문객 약 1만5000명 예상

강원도 원주시가 '2026년 LCK MSI 대표 선발전' 유치에 성공했다. 대회는 2026년 6월 12일부터 14일까지 원주종합체육관에서 개최될 예정이다.

원주종합체육관 전경. 원주시 제공

원주종합체육관 전경. 원주시 제공

원본보기 아이콘

이번 대회는 세계에서 가장 권위 있는 '리그 오브 레전드' 국제 이스포츠 토너먼트인 'MSI(Mid Season Invitational)'에 참가할 팀을 선발하는 공식 경기다.


대회가 열릴 원주종합체육관은 원주DB프로미 프로농구단의 홈 경기장으로, 국내 실내체육관 중 가장 최근에 지어진 시설이다. 최신 시설을 갖춘 만큼 팬들에게 최적의 관람 환경을 제공할 것으로 기대된다.

3일 동안 진행되는 이번 대회에는 선수단과 스태프, 국내외 팬 등 약 1만 5천 명이 방문할 전망이다. 이를 통해 지역 소상공인과 숙박업계에도 활기가 돌 것으로 보인다.


원강수 원주시장은 "올해 7월부터 강원특별자치도와 강원관광재단 등 관계기관과 긴밀히 협력해 대회 유치에 힘써왔다"며 "이번 대회를 성공적으로 개최해 원주가 글로벌 이스포츠 도시로 도약하는 중요한 계기를 마련하겠다"고 말했다.




원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

