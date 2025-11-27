본문 바로가기
박형덕 시장 "시민의 삶에서 답 찾겠다"…18번째 현장 중심 소통 행정

이종구기자

입력2025.11.27 15:20

동두천시, 박형덕 시장 '현장출동' 18차 개최

경기 동두천시(시장 박형덕)는 지난 26일 동두천시 보건소에서 '현장출동, 시장이 시민을 찾아갑니다' 제18차 소통 행사를 개최했다.

박형덕 동두천시장이 지난 26일 동두천시 보건소에서 '현장출동, 시장이 시민을 찾아갑니다' 제18차 소통 행사를 개최하고 있다. 동두천시 제공

'현장출동, 시장이 시민을 찾아갑니다'는 시장이 시민을 직접 만나 생활 불편과 개선 요구를 듣고, 관련 부서와 함께 해결방안을 모색하는 현장 중심 소통행사다.


시는 의견을 현장에서 접수해 즉시 부서별로 검토를 시작하며, 개선 필요성이 확인되면 조치 일정과 추진 계획을 시민에게 투명하게 공개하는 사후 관리 체계를 운영하고 있다.

현장 방문지는 ▲시 홈페이지 시민 접수 ▲관련 부서 제안 ▲시장 직접 선정 등을 통해 결정되며, 앞으로 시민 의견을 상시로 받을 수 있는 전용 게시판도 운영할 계획이다.


박형덕 시장은 "시민의 목소리를 소통 행정의 나침반으로 삼아, 시민의 삶에서 답을 찾는 행정을 이어가겠다"라고 말했다.


동두천시는 이번 18번째 현장출동에서 수렴된 의견을 바탕으로 생활환경 개선 우선순위를 재정비하고 시민이 체감하는 변화에 행정 역량을 집중할 예정이다.




동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
