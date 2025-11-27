'멀리 있어도 의료는 가까이'… 영덕군, 의료 취약지 원격 협진 사업 보건복지부장관상

주민 접근 어려운 의료 환경, 디지털 기술로 해결

경북 영덕군은 지난 26일 서울 피스앤파크 컨벤션에서 열린 '2025년 의료 취약지 원격 협진 시범사업 우수사례 공모전'에 선정돼 개인 부문 보건복지부 장관상의 영예를 안았다.

영덕군, 의료 취약지 원격 협진 사업 보건복지부장관상 수상. 영덕군 제공 AD 원본보기 아이콘

의료 취약지 원격 협진 사업은 의료접근성이 낮은 주민들이 인근의 보건진료소에 있는 전문의로부터 진료받을 수 있는 사업으로, 영덕군은 영덕아산병원과 협력해 영상 장비를 활용한 비대면 전문의 상담·진료 서비스를 제공해 높은 평가를 받고 있다.

또 진료 후에는 보건진료소에서 의약품까지 바로 받을 수 있는 '원스톱 진료체계'를 구축함으로써 주민들의 시간·비용 부담을 크게 줄여 지역 주민으로부터 높은 만족도를 보이고 있다.

이처럼 영덕군보건소는 △만성질환 관리 △합병증 예방을 위한 연 2회 사후검사 시 보건소 차량 지원 △지속적인 건강 모니터링 등 원격 협진 기반 서비스를 꾸준히 확대함으로써 의료사각지대 해소에 이바지하고 있다.

김광열 군수는 "이번 수상은 영덕군이 지역 특성에 맞춰 추진해 온 원격 협진사업이 주민 건강에 실질적인 도움을 주고 있다는 사실을 인정받은 것"이라며 "앞으로도 모든 군민이 가까운 생활권에서 편리하고 전문성 있는 의료서비스를 받을 수 있도록 원격 협진 체계를 더욱 강화하고 확대해 나가겠다"라고 소감을 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>