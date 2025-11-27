본문 바로가기
동두천시, 송내중앙중서 '청소년 약물 오남용 예방 골든벨' 성료

이종구기자

입력2025.11.27 15:10

430명 참여

경기 동두천시(시장 박형덕)는 청소년들의 약물 오남용 예방과 올바른 가치관 형성을 위해 '제25회 청소년 약물 오남용 예방 캠페인'을 지난 25일 송내중앙중학교에서 개최했다.

박형덕 동두천시장이 청소년들의 약물 오남용 예방과 올바른 가치관 형성을 위해 '제25회 청소년 약물 오남용 예방 캠페인'에서 인사말을 하고 있다. 동두천시 제공

박형덕 동두천시장이 청소년들의 약물 오남용 예방과 올바른 가치관 형성을 위해 '제25회 청소년 약물 오남용 예방 캠페인'에서 인사말을 하고 있다. 동두천시 제공

이번 캠페인은 동두천로타리클럽이 주최하고 동두천시가 후원해 진행됐으며, 송내중앙중학교 전 학년 학생 430여 명이 참여해 큰 호응을 얻었다.


'약물 오남용 골든벨'은 ▲약물 오남용의 위험성 ▲올바른 복약 지도 ▲흡연의 유해성 등 청소년 눈높이에 맞춘 문제들로 구성됐으며, 학생들은 적극적으로 참여하며 약물 오남용 예방에 대한 이해를 높였다.

동두천로타리클럽과 동두천시보건소 관계자는 "청소년 시기는 약물 오남용에 특히 취약한 만큼, 이번 골든벨을 통해 학생들이 위험성을 스스로 인식하고 건강한 생활습관을 형성하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 청소년 약물 오남용 예방을 위해 다양한 교육·홍보 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
