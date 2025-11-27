청호나이스, 신제품 공기청정기 ‘클린업’ 출시

양면흡입·3방향 토출

빠르고 강력한 청정 솔루션 제공

청호나이스는 신제품 공기청정기 '클린업'을 출시했다고 27일 밝혔다.

공기청정기 '클린업'은 가정, 사무실, 운동시설, 매장 등 최대 100㎡의 넓은 공간까지 사각지대 없이 공기를 청정할 수 있도록 설계됐다. 양면에서 오염공기를 빠르게 흡입하고, 상·좌·우 3방향으로 청정 공기를 토출해 공간 구석구석까지 보다 빠르고 효율적으로 청정하는 것이 특징이다.

청호나이스 공기청정기 클린업 AD 원본보기 아이콘

공기 청정 성능도 강화했다. 프리필터와 듀얼플러스필터로 구성된 '3 Layer 필터 시스템'을 적용해 애완동물 털, 꽃가루, 이불먼지 등 큰 먼지는 물론 새집증후군 유발물질과 초미세먼지까지 효과적으로 제거한다.

공기청정기 '클린업'은 필요와 환경에 따라 4가지 운전 모드를 설정할 수 있다. AUTO 모드는 실내 공기 질을 감지해 자동으로 풍량을 조절하고, 터보 모드는 최대 풍량으로 20분간 강력하게 청정한다. 정음 모드는 최저 풍량으로 조용한 운전을 지원하며 수동모드는 풍량 버튼을 통해 1~4단계까지 직접 선택해 사용할 수 있다.

또 필터 커버가 열리면 '커버열림' 표시등과 부저음이 즉시 작동해 사용자가 이상 상황을 빠르게 인지할 수 있도록 돕고, 오작동이나 어린이·반려동물에 의한 실수도 예방해 안전한 사용 환경을 제공한다. 하이브리드 히든휠을 적용, 간편하게 이동할 수 있으며 사용 중에도 흔들림 없이 안정적이다. 실내 공기 질은 실시간 감지해 4단계 컬러로 표시함으로써 현재 공기 상태를 직관적으로 확인할 수 있다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>