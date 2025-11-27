본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

코레일 "부가운임 상향에 '부정승차' 적발건수 30% 뚝↓"

대전=정일웅기자

입력2025.11.27 14:49

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

열차 부정승차 적발건수가 최근 한 달 사이 대폭 줄었다. 부정승차 때 부과되는 부가운임을 높인 효과라는 분석이다.


한국철도공사(코레일)는 부가운임을 2배 상향한 이후 부정승차 적발건수가 30% 가까이 줄어든 것으로 조사됐다고 27일 밝혔다.

서울역에서 승객들이 경부선 KTX에 탑승하기 위해 분주히 이동하고 있다. 사진은 기사와 무관함. 출처=연합뉴스

서울역에서 승객들이 경부선 KTX에 탑승하기 위해 분주히 이동하고 있다. 사진은 기사와 무관함. 출처=연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

부가운임은 지난달 1일부터 열차 승차권 운임의 0.5배에서 1배로 강화됐다. 이후 지난달 일평균 승차권 미소지 부정승차 적발건수는 679건으로 지난해 같은 기간 961건보다 29.4% 감소했다.


이를 토대로 코레일은 부가운임 강화 조치가 부정승차 예방과 혼잡도 완화에 효과를 가져온 것으로 분석한다.


코레일은 부가운임 징수액을 임산부와 다자녀 할인, 지역사랑 철도여행 등 공익목적의 할인제도 운영에 활용하는 한편 할인지원 확대와 고객 편의 시설 개선 등을 위한 재원으로도 투자할 계획이다.

이민성 코레일 고객마케팅단장은 "부가운임 제도를 촘촘히 정비하고 좌석 운영의 효율성을 높여 정당한 승차권을 가진 고객이 편리하게 철도를 이용할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄 "이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

샤워 대신해주는 '인간세탁기' 55년 만에 시판

"아무것도 못해" "제발 살아있기를"…최악 아파트 화재에 홍콩 시민들 망연자실

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

뛰는 아이 말렸다고 다이소 직원 무릎 꿇린 엄마

"AI기술, 이미 美노동력 11.7% 대체할 수준… 이건 빙산의 일각"

"5개 퀀텀 거점 지정해 '퀀텀 고속도로'로 연결"

새로운 이슈 보기