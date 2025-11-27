본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

GIST, 기술경영아카데미 졸업식…발전기금 2천만원 기탁

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.11.27 14:24

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
광주과학기술원 기술경영아카데미(GTMBA)가 제15기 졸업식을 개최, 졸업생들이 모은 발전기금 2,000만 원 기탁식을 함께 진행했다. 광주과학기술원 제공

광주과학기술원 기술경영아카데미(GTMBA)가 제15기 졸업식을 개최, 졸업생들이 모은 발전기금 2,000만 원 기탁식을 함께 진행했다. 광주과학기술원 제공

AD
원본보기 아이콘

광주과학기술원(GIST)은 기술경영아카데미(GTMBA)가 제15기 졸업식을 개최, 졸업생들이 모은 발전기금 2,000만 원 기탁식을 함께 진행했다고 27일 밝혔다.


이날 오룡관 다목적홀에서 열린 행사는 임기철 총장을 비롯해 GIST 보직자 및 관계자, 제15기 졸업생 등 60여 명이 참석했다.

총 30주에 걸친 GTMBA 교육과정을 이수한 제15기 졸업생 44명은 총장 명의의 수료증을 받았으며, 장한상 현대콘베어㈜ 대표이사(제15기 원우회장)가 혁신리더상을 받았다.


GTMBA는 체계적인 CEO 교육을 통한 비즈니스 리더를 양성하기 위해 지난 2010년 최고경영자과정을 개설한 후, 현재까지 약 620여 명의 동문이 사회 각 분야에서 활발히 활동하고 있다.


해당 과정은 매년 3월 개강해 12월까지 이어지는 30주 프로그램으로, 강의는 매주 화요일 저녁 7시 GIST 오룡관에서 진행된다. 현재 2026년도 제16기 신입생을 모집 중이다.

장한상 회장은 "GIST가 세계적인 이공계 교육·연구기관으로 더욱 성장하길 바라는 마음에서 원우들과 함께 발전기금을 기탁하기로 뜻을 모았다"며 "수준 높은 교육 프로그램을 제공해 주신 GIST 기술경영아카데미 관계자분들께 진심으로 감사드리며, GIST 동문으로서 학교 발전과 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.


임기철 총장은 "GTMBA 수료를 기반으로 자부심과 긍지를 갖고, 최고경영자과정을 통해 쌓은 식견과 인적 네트워크를 경영 활동과 지역 산업 강화에 적극 활용해 달라"며 "앞으로도 산업계와 GIST 간 지속적인 협력과 소통을 이어가길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄 "이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

15분 누워만 있으면 샤워 끝…드디어 출시된 '인간 세탁기' 가격은 집 한채 값

"아무것도 못해" "제발 살아있기를"…최악 아파트 화재에 홍콩 시민들 망연자실

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

뛰는 아이 말렸다고 다이소 직원 무릎 꿇린 엄마

응떡 먹고 어뮤즈 바른다…MZ 취향저격 '힙한 편의점' 이마트24

업비트, 540억 규모 가상자산 해킹 발생…"전액 보상"

새로운 이슈 보기