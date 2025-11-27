이현종 철원군수 "고품질쌀 유통, 지역 현실 반영해 유연 적용해야"

이현종 철원군수, 전국협의회서

‘1시군 2통합RPC 허용’ 등 기준 완화 건의

단일농협 RPC 벼 매입량 기준 완화…국비 지원 확대 건의

강원도 철원군(군수 이현종)은 지난 26일에 열린 전국시장·군수·구청장협의회 회의에서 강원도를 대표해 참석한 이현종 철원군수가 농림축산식품부의 '고품질쌀 유통활성화 사업' 기준 개선을 강력히 건의했다고 27일 밝혔다.

이현종 철원군수가 지난 26일에 열린 전국시장·군수·구청장협의회 회의에서 강원도를 대표해 참석한 이현종 철원군수가 농림축산식품부의 '고품질쌀 유통활성화 사업' 기준 개선을 강력히 건의하고 있다. 철원군 제공 AD 원본보기 아이콘

이현종 군수는 이날 회의에서 "철원은 강원도 최대 쌀 주산지로서 식량안보와 지역경제에서 차지하는 비중이 매우 크지만, 노후화된 RPC 시설과 경직된 사업 기준으로 인해 구조적 한계에 직면해 있다"며 제도 개선의 필요성을 강조했다.

또한, "고품질쌀 유통활성화 사업의 본래 취지는 지역별 브랜드쌀 경쟁력 강화와 농가소득 안정"이라며, "그러나 현재의 경직된 사업 기준 일부 지역의 참여를 제한함으로써 오히려 이러한 취지가 충분히 살아나지 못하고 있다"고 말했다.

특히 그는 "철원군처럼 생산 규모는 크지만 지리적 특성이 뚜렷한 지역에 지금의 기준을 그대로 적용하는 것은 실효성이 매우 낮다"며 "이번 협의회를 계기로 지역 현실을 반영하여 1개시군 2통합RPC, 단일농협 RPC 벼 매입량 기준을 완화 등 유연한 사업 기준 마련이 꼭 이루어지기를 기대한다"고 밝혔다.

이어 "철원군도 두 개 권역별 조합공동사업법인 추진을 통해 농가 생산비 절감, 노후시설 개선, 고품질쌀 브랜드 경쟁력 강화에 앞장서고, 이를 통해 국가 식량안보 강화에 더욱 기여하겠다"고 덧붙였다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>