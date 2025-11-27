청도군, 'FTA기금 과수 고품질 시설 현대화사업' 내달 12일 신청 마감

최근 5년이내 농협 출하실적 있어야 접수 가능

청도군(군수 김하수)은 농산물 수입개방 대응 고품질 과실의 안전생산과 생산비절감 및 생산성 향상 기반 구축지원을 위해 '2026년 FTA기금 과수 고품질 시설 현대화사업'을 다음달 12일까지 지역농협에서 신청받는다고 밝혔다.

신청대상 품목은 복숭아, 떫은감, 사과, 자두, 포도 등 과수 품목이고, 2024년 12월 31일 이전에 조성된 과원으로 과원 면적이 1000㎡ 이상 경작하는 농업경영체 등록된 농업인이 신청 가능하다.

재해예방시설은 2024년 이후 조성된 과원도 신청가능하다.

특히 올해부터는 최근 5년이내 농협에 출하실적이 있어야만 신청할 수 있다.

지원내용은 지주시설(우산형, 개별식, Y자형, 유인대), 관수관비시설(스프링클러, 점적관수), 관정, 품종갱신(복숭아, 사과, 포도, 자두), 방풍망, 배수시설(유공관), 야생동물방지시설(전기울타리, 철책울타리, 방조망), 비가림시설(복숭아, 포도), 서리우박방지시설(미세살수장치) 등으로 총사업비 12억원으로 보조 50%(국고 20%. 지방비 30%), 자부담50%(융자 30%가능)로 지원된다.

김하수 청도군수는 "이번 사업이 농업인들이 보다 안정적으로 품질 좋은 농산물을 생산하고 경영비를 절감하는데 실질적인 도움이 되길 바라며 청도군은 앞으로도 현장에 필요한 기술보급과 다양한 농업 기반 지원을 확대하여 우리 지역 농업의 지속 가능한 성장과 경쟁력 강화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





