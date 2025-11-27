경기교육청, 교육의 본질 회복에 초점 맞춘 '내년 기본계획' 발표

경기도교육청이 '교육의 본질 회복'에 초점을 맞춘 내년 기본계획을 내놨다.

도교육청은 27일 내년 4대 정책과 8개 주요 과제, 22개 세부과제, 69개 실천과제를 담은 '2026 경기교육 기본계획' 발표했다.

기본계획을 보면 올해보다 정책과제의 개수를 줄여 학교의 자율성을 강화했다. 또한 현장 참여 정책 제안, 경기교육정책 현장 점검(모니터링), 학교 및 교육지원청 정책간담회 등에서 제기된 의견을 다양하게 반영했다.

주요 내용은 ▲학생 성장 중심의 평가체제 개선 ▲'하이러닝' 활용 맞춤형 교육 확산 ▲학교 내 갈등의 교육적 해결 지원 ▲경기공유학교 학점인정형 확대 ▲경기교육 디지털플랫폼 본격 운영 등이다.

도교육청은 먼저 '인공지능(AI) 서·논술형 평가시스템'을 전체 학년 모든 교과에 도입하고, 수행평가를 재구조화해 '학생 성장 중심 평가체제'를 강화한다.

이어 '하이러닝' 기능을 고도화해 '학생 맞춤형 학습'과 교사의 '디지털 기반 교수학습 설계'를 적극 지원한다. 학교의 성공적 운영사례를 바탕으로 '하이러닝'을 대한민국 미래형 교실의 표준 교수학습 모델로 정착시켜 나갈 계획이다.

또 '마음 공유 화해 중재단' 운영으로 학교폭력, 학생 인권 침해, 교육활동 침해 등 학교 내 갈등을 교육적으로 해결하고, 권리와 책임이 조화를 이루는 상호존중의 학교 문화 조성에도 적극 노력한다.

경기도교육청이 27일 내년 4대 정책과 정책 실행 및 사업 추진 실천 내용을 담은 8개 주요과제, 22개 세부과제, 69개 실천과제를 발표하고 있다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이와 함께 도내 25개 교육지원청에서는 '경기공유학교 학점인정형' 확대 운영으로 학교 밖 교육이 지역사회와 연계된 새로운 학습생태계로 발전할 수 있도록 공유학교 운영 내실화에 최선을 다할 계획이다.

도교육청은 '경기교육 디지털플랫폼' 개통으로 학생·학부모와 소통을 강화하고, 교직원 행정업무 부담 경감, 인공지능(AI) 맞춤형 챗봇 서비스 제공 등 경기교육행정을 디지털 시스템으로 전환하는 작업도 추진한다.

또 주요 정책마다 '학부모교육 강화'에 힘써 학부모의 자녀 교육에 대한 만족도를 높이고, 사교육비 부담을 줄여 공교육의 신뢰도를 높일 예정이다.

서혜정 도교육청 정책기획관은 "진정한 미래교육은 교육의 본질을 지킬 때 가능하다"면서 "교사가 교실수업과 생활교육에 집중하고, 학교·경기공유학교·경기온라인학교가 조화를 이뤄 모든 학생이 자신의 미래를 설계하고 실현할 수 있도록 경기교육정책 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>