"美국방부, 알리바바·바이두 등 '중국군 지원 기업' 추가 검토"

알리바바 "명단 추가 근거 없다"

미국 국방부가 '중국군 지원 기업' 명단에 알리바바와 바이두 등을 추가하는 방안을 검토하고 있다고 블룸버그통신 등이 26일(현지시간) 보도했다.

미국 워싱턴DC 국방부 청사. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

블룸버그통신에 따르면 스티브 파인버그 미 국방부 차관은 지난달 7일 상·하원 군사위원회 위원장에게 보낸 서한에서 "최신 정보를 검토한 결과 법령에 따라 '1260H 목록'에 추가돼야 할 것으로 판단되는 '중국 군사 기업' 8곳을 파악했다"고 밝혔다. 미국 정부는 국방수권법(NDAA) 1260H 조항에 따라 중국군을 지원하는 것으로 판단되는 중국 군사 기업 명단을 작성·관리하고 있다.

파인버그 차관이 언급한 기업은 알리바바·바이두·BYD·이옵토링크 테크놀로지·화홍세미컨덕터·로보센스 테크놀로지·우시앱텍·종지이노라이트 등이다. 다만 명단 확정 여부는 아직 확인되지 않았다고 블룸버그통신은 덧붙였다.

이 명단은 지난 1월 마지막으로 갱신됐고, 트럼프 대통령 취임 후에는 아직 갱신된 적이 없다. 중국 군사 기업으로 지정된다고 해서 당장 제재나 수출 통제 등의 제약을 받지는 않지만, 지정된 기업의 평판에는 타격을 줄 수 있다는 분석이 나온다.

알리바바는 "근거가 없다"며 즉각 반발했다. 알리바바 측은 성명에서 "알리바바는 중국 군사 기업이 아니며, 어떠한 군민 융합 전략에도 참여하지 않는다"고 했다. 아울러 "알리바바는 미국 군사 조달 관련 사업을 하지 않으므로, 해당 명단에 올라가더라도 미국이나 세계 어느 곳에서든 정상적인 사업을 수행하는 데 지장이 없다"고 했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



