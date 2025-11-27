김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]이창용 "현 시점, 금리인상 논의할 단계 아냐"
2025년 11월 27일(목)
"바다에 떠다니는 캐리어 내껀데" 여행 왔다가 '날벼락'…휴양섬 가던 페리서 무슨 일
평택 아파트 단지서 여성 3명 숨진 채 발견…경찰 수사
141세까지 살았지만…美 샌디에이고 '여왕' 거북, 고령성 질환에 결국
지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③
[속보]네이버 최수연 "AI·웹3 생태계 육성을 위해 5년간 10조원 투자"
"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…은퇴 후 '생존 전쟁' 내몰린다
난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고
男 직원과 호텔 간 시장, 직원들에 성희롱 문자 보낸 지사…결국
"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄
"尹과 회식 때 '컨디션' 챙긴 장관들…폭탄주 돌리는 '술시' 있어" 윤건영 주장
성수 삼표레미콘부지에 79층 랜드마크…내년 말 착공 목표