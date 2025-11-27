본문 바로가기
일동제약, PDRN 함유 기능성 화장품 '리쥬닉 크림' 약국 출시

최태원기자

입력2025.11.27 11:00

소듐디엔에이 1만5000ppm 함유

일동제약 이 PDRN 성분이 함유된 기능성 화장품 '리쥬닉 피디알엔 리쥬비네이팅 앤 리페어 크림'을 약국 유통 채널을 통해 출시했다고 27일 밝혔다.

'PDRN(Poly Deoxy Ribo Nucleotide)'은 연어의 생식 세포에서 추출·가공한 DNA 조각이다. 피부, 생체 조직과 관련된 의료ㆍ미용 등의 분야에서 다양한 소재로 활용되고 있다.


일동제약 '리쥬닉 피디알엔 리쥬비네이팅 앤 리페어 크림'은 알래스카 연어에서 얻은 PDRN 성분인 '소듐디엔에이'가 1만5000ppm 함유되어 있다.

PDRN 외에도 ▲표피 성장 인자인 'EGF' ▲식물성 레티놀이라 불리는 '바쿠치올' ▲병풀잎 추출물 '시카' 등 피부 환경 개선을 위한 다양한 성분들이 함께 들어 있다. 또한 피부를 촉촉하게 가꿔 주는 ▲판테놀 ▲히알루론산 11종 ▲나이아신아마이드 ▲피부 주름 및 탄력 개선 등 '안티에이징'에 도움을 주는 아데노신도 포함되어 있다.


안전하게 사용할 수 있도록 인체 적용 시험을 통한 피부 저자극 테스트를 완료하였으며, 끈적임 없이 부드럽고 편안하게 밀착되는 발림성 좋은 제형을 채택했다고 회사 측은 설명했다.


일동제약 관계자는 "최근 피부 케어 분야에서 주목 받고 있는 PDRN 성분을 가까운 약국에서 접할 수 있도록 기능성 화장품류의 신제품을 출시하게 됐다"고 했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr


