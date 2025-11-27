아모레퍼시픽, 사회 배려계층에 145억 화장품·생활용품 기부

20주년 아리따운 물품나눔 행사

사회복지공동모금회에 물품 기탁

전국 3000여개 복지시설에 전달 예정

아모레퍼시픽 그룹은 2025년 '아리따운 물품나눔'을 통해 145억원 상당의 화장품과 생활용품 등을 '사랑의열매 사회복지공동모금회'에 기탁한다고 27일 밝혔다.

아모레퍼시픽 본사. 아모레퍼시픽 제공

올해 아리따운 물품나눔에는 헤라, 라네즈, 미쟝센, 이니스프리, 아모스 등 20개 브랜드가 참여했다. 소비자가격 기준 145억원 상당의 화장품과 생활용품을 전국 3000여개 사회복지시설에 전달할 예정이다. 장애인, 노인, 아동, 여성은 물론 이주배경주민, 자립준비청년 등 사회적 배려계층을 폭넓게 지원하는 데 초점을 맞췄다.

아리따운 물품나눔은 아모레퍼시픽 그룹이 지역사회와의 상생을 통해 더 아름다운 세상을 만들기 위해 2005년 시작한 물품 지원 활동이다. 2009년부터는 사회복지공동모금회와의 파트너십을 통해 규모와 범위를 확대했다. 지금까지 누적 기부 규모는 약 1133억원이며 이를 전국 4만6000여개 사회복지시설에 기부했다.

아모레퍼시픽 그룹 관계자는 "앞으로도 아름다움의 가치를 확산하는 나눔을 이어가겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



