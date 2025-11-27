본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

소방청, '질식소화포 구매 유도' 허위 공문에 주의 당부

김영원기자

입력2025.11.27 10:21

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소방청 명의를 도용해 전기차 화재 예방용 '질식소화포' 구매를 유도하는 허위 공문이 유포되고 있어 소방청이 각별한 주의를 당부했다.


소방청은 27일 "최근 소방청 명의를 도용한 허위 공문이 공공기관과 사업장 등에 유포되고 있다"며 이같이 밝혔다.

소방청, '질식소화포 구매 유도' 허위 공문에 주의 당부
AD
원본보기 아이콘

유포된 공문은 전기차 화재 예방을 명목으로 '질식소화포 의무 배포 협조'를 요청하는 내용으로, 소방청이 전기차 화재 증가에 대응하기 위해 질식소화포 배포 방안을 마련한 것처럼 꾸며져 있다.

공문은 기관별 전기차 전용 주차장에 질식소화포를 비치해야 한다고 명시하며, 해당 제품을 구매하도록 유도하고 있어 피해 발생 우려가 크다고 소방청은 설명했다.


이어 소방청은 소화포 의무 배포와 관련한 정책을 추진한 사실이 전혀 없으며, 공공기관 및 사업장을 대상으로 물품 구입을 요구하는 일은 전혀 없다고 강조했다.


또 최근 소방본부나 소방서 직원인 것처럼 속여 사다리·응급구호키트 등 구조·구급장비의 대리 구매를 유도하는 사례도 발생하고 있어 추가적인 주의가 필요하다고 전했다.

소방청 관계자는 "소방기관을 사칭해 안전 관련 물품 구매 또는 대리 구매를 강요하거나 금전을 요구하는 행위는 절대 없다"며 "이와 같은 공문이나 물품 구매 요구를 받을 경우, 즉시 해당 소방기관에 사실 여부를 확인하고 경찰에 신고해 추가 피해를 예방해야 한다"고 했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…은퇴 후 '생존 전쟁' 내몰린다

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

男 직원과 호텔 간 시장, 직원들에 성희롱 문자 보낸 지사…결국

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄

"尹과 회식 때 '컨디션' 챙긴 장관들…폭탄주 돌리는 '술시' 있어" 윤건영 주장

성수 삼표레미콘부지에 79층 랜드마크…내년 말 착공 목표

또 주인 바뀐 제주맥주…'쓴맛' 삼키는 지역 주류회사

새로운 이슈 보기