소방청, '질식소화포 구매 유도' 허위 공문에 주의 당부

소방청 명의를 도용해 전기차 화재 예방용 '질식소화포' 구매를 유도하는 허위 공문이 유포되고 있어 소방청이 각별한 주의를 당부했다.

소방청은 27일 "최근 소방청 명의를 도용한 허위 공문이 공공기관과 사업장 등에 유포되고 있다"며 이같이 밝혔다.

유포된 공문은 전기차 화재 예방을 명목으로 '질식소화포 의무 배포 협조'를 요청하는 내용으로, 소방청이 전기차 화재 증가에 대응하기 위해 질식소화포 배포 방안을 마련한 것처럼 꾸며져 있다.

공문은 기관별 전기차 전용 주차장에 질식소화포를 비치해야 한다고 명시하며, 해당 제품을 구매하도록 유도하고 있어 피해 발생 우려가 크다고 소방청은 설명했다.

이어 소방청은 소화포 의무 배포와 관련한 정책을 추진한 사실이 전혀 없으며, 공공기관 및 사업장을 대상으로 물품 구입을 요구하는 일은 전혀 없다고 강조했다.

또 최근 소방본부나 소방서 직원인 것처럼 속여 사다리·응급구호키트 등 구조·구급장비의 대리 구매를 유도하는 사례도 발생하고 있어 추가적인 주의가 필요하다고 전했다.

소방청 관계자는 "소방기관을 사칭해 안전 관련 물품 구매 또는 대리 구매를 강요하거나 금전을 요구하는 행위는 절대 없다"며 "이와 같은 공문이나 물품 구매 요구를 받을 경우, 즉시 해당 소방기관에 사실 여부를 확인하고 경찰에 신고해 추가 피해를 예방해야 한다"고 했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



