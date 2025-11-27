현대카드, 일본 제휴서비스 우버택시 등 혜택추가

우버 택시, 디스크 유니온 혜택

현대카드는 일본 제휴 서비스에 우버 택시와 디스크 유니온 혜택을 추가했다고 27일 밝혔다.

현대카드 회원은 일본에서 우버 택시를 이용하면 50% 할인 쿠폰을 4매까지 받을 수 있다. 쿠폰 1매당 최대 1000엔까지 인하한다.

현대카드 애플리케이션 내 일본 제휴 서비스에서 할인쿠폰 받기를 누른 후 발급된 쿠폰 코드를 우버 택시 앱에 등록해 이용할 수 있다.

우버 재팬이 국내 카드사와 손잡은 것은 이번이 처음이다.

현대카드 관계자는 "우버 재팬은 현대카드의 해외 결제액이 국내 카드사 중 가장 많은 점, 해외 여행이 프리미엄 카드 시장을 이끌고 있다는 점에 주목했다"고 말했다.

바이닐 레코드를 주로 취급하는 일본의 대형 음반 유통사 디스크 유니온과도 손잡았다.

디스크 유니온에서 현대카드로 일정 금액 이상 결제하면 디스크 유니온의 유니크한 굿즈를 받을 수 있다.

1만5000엔 이상 결제 시 LP 음반을 담을 수 있는 접이식 토트백을, 1만엔 이상 결제 시 중고 레코드 가격표를 모티브로 한 메모지 세트를, 5000엔 이상 결제 시 쇼퍼형 에코백을 각각 증정한다.

디스크 유니온은 타워레코드, HMV와 함께 일본을 대표하는 레코드숍이다.

현대카드 '일본 제휴 서비스'에 대한 자세한 내용은 현대카드 앱에서 확인할 수 있다.

한편 일본 제휴 서비스는 일본 대표 쇼핑·문화·트래블 브랜드 및 미술관 등 13곳 할인, 무료 혜택을 제공하는 서비스다. 지난달에는 세븐-일레븐 재팬과 일본 대표 편집숍 GR8 혜택을 추가했다.

현대카드를 쓰면 미래형 서점이자 복합문화공간인 츠타야, 일본 여행객 필수 코스 빅카메라를 비롯해 한큐한신백화점, 국립신미술관 등에서 혜택을 누릴 수 있다.

지난달 말 기준 누적 이용자 수는 약 6만명이다.

현대카드 관계자는 "일본 관광객 트렌드를 분석해 현대카드 회원이 누릴 수 있는 특별한 경험을 제공하는 신규 혜택을 늘리는 중"이라며 "회원 경험의 질을 높이고 폭을 넓히는 다양한 제휴처를 발굴해나갈 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



