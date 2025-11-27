본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

위버스브레인, '맥스AI 왕초보 MATE' 출시

최호경기자

입력2025.11.27 09:11

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

초보자 맞춤형 대화 프로그램 개발

위버스브레인은 인공지능(AI) 튜터 기반 1:1 화상영어 서비스 '맥스AI'에 초급 학습자들을 위한 프리토킹 서비스 '왕초보 MATE'를 도입했다고 27일 밝혔다.


'맥스AI'는 인간 실사 기반의 원어민 AI 튜터와 직접 대화하는 방식의 영어 학습 애플리케이션이다. 정규 커리큘럼을 따라 학습하는 'PT' 모드와 자유롭게 대화를 나누는 'MATE' 모드로 구성된다.

위버스브레인은 AI 튜터 기반 1:1 화상영어 서비스 '맥스AI'에 초급 학습자들을 위한 프리토킹 서비스 '왕초보 MATE'를 도입했다. 위버스브레인

위버스브레인은 AI 튜터 기반 1:1 화상영어 서비스 '맥스AI'에 초급 학습자들을 위한 프리토킹 서비스 '왕초보 MATE'를 도입했다. 위버스브레인

AD
원본보기 아이콘

'왕초보 MATE'는 기존 'MATE' 기능을 초급 학습자에 맞춰 재설계한 서비스다. 한국어와 영어가 함께 쓰이는 대화 방식을 적용해 AI 튜터의 발화를 이해하기 쉽게 했으며, 학습자의 한국어 발화도 자연스럽게 이어받아 원어민과의 1:1 대화에서 느끼는 심리적 부담을 덜어냈다는 설명이다. 강아지 캐릭터 'Lucky(복돌이)'를 도입해 시각적 요소도 새롭게 설계했다.

조세원 위버스브레인 대표는 "'왕초보 MATE'는 기존 프리토킹 기능에서 부담을 느끼던 초보자들이 말하기 경험을 쌓고, 자신감과 학습 효과를 높이는 데 초점을 맞췄다"며 "학습자의 니즈에 맞춘 더욱 정교한 1:1 말하기 코칭 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

"尹과 회식 때 '컨디션' 챙긴 장관들…폭탄주 돌리는 '술시' 있어" 윤건영 주장

초등학생들과 '이 단어' 합창한 英 총리…교사 "그거하면 혼나는데"

"페이커, 나와" 일론 머스크, AI와 LoL 대결 제안…T1"우린 준비됐어"

"연락처도 없는 불법주차" 9000건 민원폭주…전번 확보 쉬워진다

홍콩 고층아파트 단지 화재…"36명 사망·279명 실종"

삼성 연구진, 초저전력 낸드플래시 기술 개발…전력 최대 96%↓

새로운 이슈 보기