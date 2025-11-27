HD하이드로젠·HD현대인프라코어·두산퓨얼셀, 국산 '수소 하이브리드 전력' 기술 공동 개발

국내 수소 3사, 새 전력공급 기술개발 나서

데이터센터 전력 수요 대응…분산전원 기반

발전 부문 '탄소 감축' 기여 가능성도 부각돼

HD현대의 연료전지·수전해 전문 계열사인 HD하이드로젠이 HD현대인프라코어, 두산퓨얼셀과 손잡고 국산 기술 기반의 친환경 하이브리드 전력 공급 기술 개발에 나선다.

HD하이드로젠은 27일 세 기업이 '국산 친환경 하이브리드 에너지 체계 기반 신규 전력 공급 시장 대응 및 기술 협력(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 오승환 HD하이드로젠 상무, 전성호 HD현대인프라코어 상무, 이승준 두산퓨얼셀 본부장이 참석해 기술 협력의 필요성과 향후 방향을 공유했다. 이번 협력은 연료전지와 수소엔진을 조합해 안정성과 친환경성을 동시에 확보하는 차세대 전력 공급 체계를 구축하기 위해 진행된다.

이승준 두산퓨얼셀 본부장(왼쪽부터), 오승환 HD하이드로젠 상무, 전성호 HD현대인프라코어 상무가 27일 '국산 친환경 하이브리드 에너지 체계 기반 신규 전력 공급 시장 대응 및 기술 협력' 체결 후 기념 사진을 촬영하고 있다. HD하이드로젠

연료전지는 데이터센터와 같은 고부하 수요처에서 기본 전력 공급 역할을 맡고, 수소엔진은 최대 전력 수요가 발생할 때 부하를 보조하는 방식으로 구성된다. 세 기업은 연료전지 기반 기술을 보유한 HD하이드로젠과 두산퓨얼셀, 수소엔진 기술을 보유한 HD현대인프라코어 간의 역할을 분담해 시스템 통합 기술을 개발할 계획이다. 이를 통해 기본전력과 피크전력 간 변동성을 효율적으로 관리할 수 있는 하이브리드 구조를 구현하는 것이 목표다.

국내 데이터센터 전력 수요가 2030년 약 19.4TWh까지 늘어날 것으로 예상되면서 전력 수급 안정성을 확보하기 위한 다양한 분산 발전 방식이 업계에서 논의되고 있다. 특히 연료전지와 수소엔진 조합은 재생에너지 변동성을 보완하며 탄소 배출을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

HD하이드로젠 관계자는 "국산 기술을 보유한 기업들이 함께 미래형 에너지 생산 기술을 개발한다는 데 큰 의미가 있다"며 "2035년 국가온실가스감축목표(NDC)에서도 난도가 높은 발전 부문 탄소 감축에 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.

HD하이드로젠은 2018년 HD현대의 연료전지 연구소에서 '고체산화물 연료전지(SOFC)' 시스템 개발을 시작으로 성장했고 2024년 연료전지 전문 계열사로 새롭게 출범했다. 2025년 완공된 평택 SOFC 공장을 중심으로 제품 라인업을 확대하며 국내외 시장 공략에 속도를 내고 있다.





오지은 기자



