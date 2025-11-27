LGU+·KB국민은행, AI 통화앱 '익시오'로 보이스피싱 잡는다

의심 패턴 실시간 탐지…KB리브모바일 고객도 서비스 지원

LG유플러스와 KB국민은행이 AI 통화앱 '익시오(ixi-O)'를 활용해 보이스피싱을 사전에 탐지하고 국민 금융피해를 예방하고자 손을 잡았다. 사진은 지난 26일 서울 여의도 소재 KB국민은행 본사에서 진행한 업무협약식에서 홍범식 LG유플러스 대표(오른쪽)와 이환주 KB국민은행장이 기념촬영을 하는 모습. 사진제공=LG유플러스

LG유플러스와 KB국민은행이 인공지능(AI) 통화앱 '익시오(ixi-O)'를 활용해 보이스피싱을 사전에 탐지하고 금융 피해를 예방하기 위한 협력에 나섰다고 27일 밝혔다.

양사는 전날 서울 여의도 KB국민은행 본사에서 'AI 기술을 활용한 보이스피싱 피해 예방 협약'을 체결했다. 협약식에는 홍범식 LG유플러스 대표와 이환주 KB국민은행장 등 양사 주요 임원이 참석했다.

이번 협약은 통신사와 금융사가 협력해 국민 일상을 위협하는 보이스피싱 범죄를 줄이고, 신종 사기 수법에 선제 대응하기 위해 마련됐다. 양사는 익시오에서 탐지된 피싱 의심 패턴과 금융권 이상거래 데이터를 연계해 실시간 피싱 시도 탐지와 조기 대응 체계를 구축할 예정이다. 또한 실제 피해가 의심되는 경우에는 경찰청과 협업해 피해 확산을 최소화하는 방안도 검토한다. LG유플러스는 지난 8월 경찰청과 피싱 의심 데이터 공유 협약을 체결한 바 있다.

LG유플러스는 익시오의 실시간 보이스피싱 탐지 기능, 악성앱 설치 여부 분석, 위험 URL 접속 여부 분석 등을 통해 확보한 의심 데이터를 KB국민은행에 제공한다. 추가로 탐지되는 이상 활동도 모니터링해 고객이 금융 피해를 입기 전에 대응할 수 있도록 지원할 계획이다.

KB국민은행은 LG유플러스로부터 전달받은 피해 의심 고객 정보를 자체 금융 보호 시스템과 연동해 즉시 모니터링하고, 보이스피싱이 의심될 경우 계좌 지급 정지 등 보호 조치를 시행한다. 이번 협약으로 KB국민은행의 알뜰폰 브랜드인 'KB리브모바일' 고객들도 익시오 서비스를 이용할 수 있게 됐다.

양사는 공동 협의체를 구성해 ▲신종 피싱 수법 및 피해 사례 정보 공유 ▲실시간 대응 프로세스 구축 ▲대국민 금융보안 캠페인 추진 등 협력을 확대할 방침이다.

LG유플러스 관계자는 "통신에서 금융으로 이어지는 전형적 보이스피싱 범죄의 징후를 더 빠르게 파악하고 대응할 수 있게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 익시오의 보이스피싱 탐지 기능을 고도화해 국민이 안심하고 통신 서비스를 이용할 수 있는 사회를 만들겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



