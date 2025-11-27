농협은행, 법무부와 11개 소년보호기관에 우유 기증

5000만원 상당

NH농협은행이 26일 경기 의왕 소재 고봉중고등학교(서울소년원)에서 '사랑의 우유 나눔' 행사를 실시했다고 밝혔다.

농협은행은 축산업 사회공헌단체인 나눔축산운동본부와 함께 법무부 범죄예방정책국 산하 전국 11개 소년보호기관에 5000만원 상당의 우유를 기증했다.

백남성 농협은행 공공금융부문 부행장은 "이번 행사를 통해 학생들의 건강증진과 함께 우유 소비 감소로 어려움을 겪는 낙농가에 도움이

되었으면 한다"며 "농협은행은 앞으로도 농업 발전과 공익을 위한 상생 활동에 최선을 다하겠다"고 말했다.

26일 고봉중고등학교에서 열린 사랑의 우유 나눔 행사에서 이영면 법무부 범죄예방정책국장(왼쪽), 백남성 NH농협은행 부행장(가운데)과 윤태영 법무부 서울소년원장(오른쪽)이 기념촬영을 하고 있다. 농협은행





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



