동화일렉트로라이트, 말레이시아 전해액 생산기지 증설

연산 생산능력 2배 이상 확대

동남아 시장 내 전략적 입지 강화

배터리 전해액 기업 동화일렉트로라이트가 동남아시아 지역의 전해액 수요에 안정적으로 대응하기 위해 말레이시아 전해액 공장의 생산 역량을 확대한다고 27일 밝혔다.

앞서 동화일렉트로라이트는 지난 5월 글로벌 배터리 셀 제조사와 2만t 규모의 에너지저장장치(ESS)용 전해액 공급 계약을 체결했으며, 내년 중 말레이시아에서의 생산과 현지 납품을 앞두고 있다.

증설 공사는 2026년 7월 완공을 목표로 진행된다. 공사가 마무리되면 말레이시아 생산기지의 연간 생산량은 기존 1만t에서 2만6000t 규모로 늘어나며, 글로벌 생산능력도 연간 약 17만t까지 확대된다.

동화일렉트로라이트는 말레이시아를 비롯해 대한민국과 중국, 헝가리 및 미국에 공장을 운영하고 있다. 수요 증가 대응 및 추가 고객사 확보를 위한 전략 추진에도 속도를 낼 계획이다. 동남아 지역은 높은 경제 성장률과 지정학적 이점, 풍부한 제조 인프라를 기반으로 글로벌 배터리 산업의 신흥 거점으로 떠오르고 있으며, 주요 아시아 배터리 셀 제조사들도 현지 투자를 확대하고 있다.

김원배 동화일렉트로라이트 운영본부장은 "이번 증설은 동남아 지역의 전해액 수요에 부응함과 동시에 추가 고객사 확보까지도 염두에 둔 전략적 사전 채비"라며 "시장을 예의주시하며 향후 투자 기회를 선제적으로 검토해 경쟁력 확보에 주력할 것"이라고 말했다.





