한투운용, 라이브 세미나 '한투스테이션'…"연금 투자도 ACE"

한국투자신탁운용이 27일 유튜브 라이브 세미나 '한투스테이션'을 진행한다. 오후 6시 30분부터 7시까지 30분간 한국투자신탁운용 공식 유튜브에서 시청할 수 있다.

세미나 주제는 '퇴직연금 투자에 꼭 필요한 ETF'로, 연금계좌에서 투자하기 좋은 2종의 ACE 상장지수펀드(ETF)를 소개한다. 2종의 상품은 ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF와 ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 ETF다.

ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF는 미국 주식시장의 80%를 차지하는 S&P500 지수와 미국 단기채권을 50대 50으로 투자하는 상품이다. 2022년 8월 상장 당시에는 S&P500 지수 비중이 30%였으나, 27일부터 편입비중을 변경해 주식 비중을 높였다.

ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 ETF는 미국 대표 혁신 기업 상위 100종목에 투자하는 나스닥100 지수와 미국 단기채권을 50대 50으로 투자한다. ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF와 마찬가지로 2022년 8월 상장 당시에는 나스닥100 지수 비중이 30%에 불과했으나, 지난 9월 나스닥100 지수 편입비중을 50%까지 확대했다.

라이브 세미나 시청자 대상으로 두가지 이벤트를 준비했다. 참여자 중 20명을 추첨해 아티제 롤 케이크 기프티콘을 증정한다. 두번째 이벤트는 세미나 종료 시점에 공개하는 별도 링크를 통해 참여할 수 있다. 추첨을 통해 1명에게 에어팟 프로3를 제공한다. 경품 당첨자는 ACE ETF 공식 블로그에서 확인할 수 있다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF와 ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 ETF 모두 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능한 올인원 상품"이라며 "성장성이 높은 미국 지수와 안정성이 높은 미국 국채를 혼합해 장기 투자 시 활용도가 높다"고 말했다.

ACE ETF는 모두 실적배당형 상품으로 운용 결과에 따라 원금손실이 발생할 수 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>