우리국민이 가장 많이 받는 수술 1위는 '백내장'…작년 66만건

조인경기자

입력2025.11.27 10:00

국민건강보험공단, '2024년 주요수술 통계연보' 발간
35개 주요수술 진료비 9조3000억…연평균 5% 증가

지난해 우리 국민이 가장 많이 받은 수술은 백내장수술과 일반 척추수술, 제왕절개수술이었다. 최근 5년간 주요수술 건수는 소폭 증가하는 데 그쳤으나, 수술 진료비는 연평균 5% 이상 더 빠르게 늘고 있다.


우리국민이 가장 많이 받는 수술 1위는 '백내장'…작년 66만건
원본보기 아이콘

국민건강보험공단이 27일 발간한 '2024년 주요수술 통계연보'에 따르면, 지난해 우리나라에서 이뤄진 35개 주요수술은 모두 205만4344건으로 전년 대비 0.4%, 최근 5년간 연평균으로는 0.6% 증가했다. 수술받은 환자 수는 169만9032명으로 전년 대비 0.3% 줄었다.

가장 많은 수술인 백내장수술이 전년 대비 4.1% 증가한 66만4306건에 달했고, 일반 척추수술 20만2099건, 제왕절개수술 16만804건 등의 순이었다.


주요수술의 인구 10만명당 수술 건수는 3876건으로, 백내장 수술 1253건, 제왕절개수술 607건, 일반 척추수술 381건 순이었다. 10만명당 주요수술 건수는 각 수술의 전체 건수를 의료보장 적용 인구(건강보험 가입자＋의료급여 수급권자) 수로 나눈 뒤 10만을 곱한 값이다. 제왕절개수술은 여성인구만 적용해 산출한다.


우리국민이 가장 많이 받는 수술 1위는 '백내장'…작년 66만건 원본보기 아이콘

주요수술 진료비는 총 9조3075억원으로 전년 대비 3.3% 증가했다. 지난 5년간 연평균 증가율은 5.1%다. 진료비가 높은 수술은 일반척추수술 9570억원, 백내장수술 8557억원, 슬관절치환술 8473억원 등의 순이었다.

수술 건당 진료비는 2.8% 늘어난 453만원이었다. 건당 진료비가 높은 수술은 심장수술 4137만원, 관상동맥우회수술 3701만원, 줄기세포이식술 2458만원인 반면, 건당 진료비가 낮은 수술은 치핵수술 120만원, 백내장수술 129만원, 정맥류 결찰 및 제거수술 142만원 등이었다.


주요수술의 건당 입원일수는 5.7일로 전년 대비 1.7% 줄었다. 입원일수가 긴 수술은 슬관절치환술 20.4일, 줄기세포이식술 19.9일, 고관절치환술 19.3일 순이며, 입원일수가 짧은 수술은 백내장수술 1.1일, 정맥류 결찰 및 제거수술 1.9일, 치핵수술 2.3일이었다.


우리국민이 가장 많이 받는 수술 1위는 '백내장'…작년 66만건 원본보기 아이콘

수술 인원은 60대가 39만9038명으로 가장 많았고, 70대 37만7121명, 50대 23만1240명 순이었다. 연령대별로는 9세 이하는 편도절제술, 10대는 충수절제술, 20~30대는 제왕절개수술, 40대는 치핵수술, 50대 이후부터는 백내장 수술이 가장 많았다.


또 전체 주요수술 205만4000여건 중 의원에서 가장 많은 73만306건(35.5%)이 이뤄졌고, 이어 종합병원 52만7281건(25.7%), 병원 42만5009건(20.7%), 상급종합병원 37만1577건(18.1%) 순이었다.


주요수술 통계연보는 이날부터 국민건강보험공단 홈페이지에서 확인할 수 있다. 올해부터는 '폐 절제술'과 '대장 절제술' 현황이 추가로 수록됐다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
