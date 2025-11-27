본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

소공연 "국세 신용카드 수수료율 인하, 적극 환영"

이서희기자

입력2025.11.27 08:20

수정2025.11.27 09:56

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 12월2일부터 0.7%로 인하
부가세·종소세도 0.4%로 경감

소상공업계가 국세 카드 수수료율을 인하하겠다고 밝힌 국세청의 방침에 환영한다는 입장을 밝혔다.

소공연 "국세 신용카드 수수료율 인하, 적극 환영"
AD
원본보기 아이콘

27일 전국소상공인연합회는 공식 논평을 통해 "지난 8월 임광현 국세청장과 간담회 석상에서 건의한 내용을 임 청장이 전격 수용하겠다고 밝혔다"며 "적극 행정의 모범 사례"라고 평가했다.


정부에 따르면 오는 12월 2일부터 국세를 카드로 납부할 경우, 신용카드 수수료율이 기존 0.8%에서 0.7%로 인하된다. 이로 인한 예상 수수료 경감 규모는 약 160억원에 달한다는 분석이다. 또 영세사업자가 납부하는 부가가치세·종합소득세 등 수수료도 신용카드 납부 시, 0.8%에서 0.4%로 50% 경감될 예정이다.

소공연은 "개인사업자들은 부가세·종합소득세 등 세금 부담이 큰 상황에서 주로 카드로 국세를 납부하여 왔으며 그동안 국세 납부 시 높은 수수료율로 인한 민원이 많았다"며 "소상공인들이 힘겨운 시간을 보내고 있는 상황에서 이번 결정은 합리적이고 따뜻한 세정을 실현한 사례"라고 강조했다.


그러면서 "수수료율 인하가 차질 없이 현장에 적용돼 실질적인 혜택으로 이어지기를 기대한다"며 "앞으로도 납세자의 부담을 최소화하고 민생경제 지원을 위해 지속해서 노력해 줄 것을 기대하며 소상공인 경영 환경 개선을 위한 정책적 노력에 적극적으로 협력하겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

"尹과 회식 때 '컨디션' 챙긴 장관들…폭탄주 돌리는 '술시' 있어" 윤건영 주장

초등학생들과 '이 단어' 합창한 英 총리…교사 "그거하면 혼나는데"

"페이커, 나와" 일론 머스크, AI와 LoL 대결 제안…T1"우린 준비됐어"

"연락처도 없는 불법주차" 9000건 민원폭주…전번 확보 쉬워진다

홍콩 고층아파트 단지 화재…"36명 사망·279명 실종"

삼성 연구진, 초저전력 낸드플래시 기술 개발…전력 최대 96%↓

새로운 이슈 보기