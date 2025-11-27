본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

바이오헬스

용마로지스 3Q 매출 1096억원…전년 동기 比 7.2% ↑

최태원기자

입력2025.11.27 08:02

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신규 고객사 확보로 지속 성장

동아쏘시오그룹의 물류 회사 용마로지스가 3분기 물류 시장 침체에도 신규 고객사 유치와 추석 물동량 증가로 전년 동기 대비 7.2% 증가한 1096억원의 매출을 올렸다고 27일 밝혔다. 영업이익은 매출 상승과 거래처 비용 정산 이월로 47.5% 증가한 64억원을 기록했다.

용마로직스 배송차량 모습. 용마로직스

용마로직스 배송차량 모습. 용마로직스

AD
원본보기 아이콘

용마로지스는 글로벌 불확실성과 내수 경기 침체에 따른 물류 시장 악화에도 적극적인 신규 화주 유치와 물류 영역 확대를 통해 성장을 이어나가겠단 계획이다. 2027년 완공이 예정된 경기 안성 신허브센터 역시 성장에 도움이 될 것으로 예상된다.


물류업계에 따르면 글로벌 공급망의 확대와 함께 이커머스와 연계된 물류 서비스는 증가할 것으로 전망되며, 빠르고 정확한 배송 서비스에 대한 수요가 높아지고 있다. 용마로지스는 바이오의약품 등 온도에 민감한 제품의 유통을 위해 콜드체인 물류 역량을 강화하고, 의약품 유통 품질 관리기준(KGSP) 취득 등을 통해 시장 확보에 나서고 있다.

용마로지스는 성장세를 이어가며 지난해 매출이 처음으로 4000억원을 돌파하기도 했다. 용마로지스의 지난해 매출은 4004억원, 영업이익은 190억원을 기록했다. 영업이익률 역시 2022년 1.9%에서 지난해 4.7%로 상승했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

15조원 던진 외국인, ABC는 담았다

"페이커, 나와" 일론 머스크, AI와 LoL 대결 제안…T1"우린 준비됐어"

애플, 14년 만에 삼성 앞지를 판

만취 30대 승객, 대리기사 차에 매단 채 1.5㎞질주…60대 기사 사망

홍콩 고층아파트 단지 화재…"36명 사망·279명 실종"

2.5만 소액주주 돈 묶인 사이…서희건설, 남의 주식으로 '돈놀이' 매진

새로운 이슈 보기