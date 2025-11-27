폴란드, 신형 잠수함 사업자로 한화 아닌 스웨덴 사브 선정

6파전 끝에 스웨덴 선정

발트해 새로운 안보 인프라 구축

폴란드 정부가 신형 잠수함 사업자로 스웨덴 방산업체 사브를 선정했다.

브와디스와프 코시니아크카미시 폴란드 국방장관은 26일(현지시간) 내각회의를 마친 뒤 이같이 발표하고 늦어도 내년 2분기까지 최종계약을 체결할 계획이라고 말했다.

이어 "이번 결정으로 발트해의 새로운 안보 인프라를 구축할 것"이라며 사업 규모는 약 100억즐로티(약 3조8000억원)에 달한다고 밝혔다.

수주전에는 사브와 한국 한화그룹, 독일 티센크루프마린시스템, 이탈리아 핀칸티에리, 스페인 나반티아, 프랑스 나발그룹 등이 참여했다. 이번에 선정된 사브는 1937년 설립된 스웨덴의 대표 방산 기업이다. 전투기 그리펜(Gripen)과 대전차 무기 NLAW, 칼 구스타프 등을 생산하는 북유럽 안보의 핵심축이다.

한화오션은 장보고-III(KSS-III) 잠수함을 앞세워 리튬이온 배터리 기반의 긴 잠항 능력과 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 탑재 기술, 납기 단축 능력 등을 강점으로 내세웠다.

앞서 외신들은 무기체계 통합, 수명주기 유지 등을 포함한 전체 사업비가 360억즈워티(약 14조5000억원)에 달한다고 보도했다.





