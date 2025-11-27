본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

“쪼개기 후원 의혹” 김희국 전 의원…대법, 무죄 확정

구채은기자

입력2025.11.27 12:00

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대법 “쪼개기 후원 입증 안돼”
직무 관련성 판단할 자료 부족
판결 이유, ‘대가성 없음’에 방점
980만원 후원금, 청탁성 부정
검사·피고인 상고 모두 기각

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

대법원이 2015년 대구 염색산업단지 관계자들로부터 총 980만 원의 후원금을 받는 과정에서 직무 관련 청탁과 쪼개기 후원 의혹을 받았던 김희국 전 국민의힘 국회의원에게 최종 무죄 판단을 내렸다. 하급심이 "유죄를 인정할 증거가 부족하다"고 본 판단을 확정한 것이다.


27일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 마용주 대법관)는 김 전 의원 사건에서 검사와 피고인의 상고를 모두 기각하고 원심 무죄를 확정했다.

김 전 의원은 국회 국토교통위원회 소속 의원이던 2015년, 대구염색공단 이사장으로부터 국토부 주관 노후 산단 재생 사업 선정에 힘써 달라는 취지의 부탁을 받고 후원금 총 980만 원을 받은 혐의로 기소됐다. 후원금은 △공단 직원 48명의 이름으로 각 10만 원씩 △이사 5명의 개인 명의로 각 100만 원씩 모아진 금액이었다.


검찰은 "직무 관련 청탁에 따른 대가"이자, 1인당 연간 기부한도를 넘지 않기 위해 여러 사람 명의로 쪼갠 '쪼개기 후원'이라고 보고 김 전 의원과 관련자들을 재판에 넘겼다. 그러나 1·2심 법원은 모두 "제출된 증거만으로는 청탁과 대가성을 인정하기 어렵다"며 무죄를 선고했다. 김 전 의원이 후원금을 받는 과정에서 실제로 재생사업 선정과 관련한 구체적 영향력 행사나 직무 관련성이 있었다고 볼 만한 자료가 충분치 않다는 이유에서다.


대법원 역시 하급심의 무죄 판단이 정당하다며 상고를 기각했다. 이로써 김 전 의원의 뇌물수수·정치자금법 위반 혐의는 무죄가 됐다.




구채은 기자 faktum@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'난방비 폭탄' 걱정에 사용했다가…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고 '난방비 폭탄' 걱정에 사용했다가…"잘못하면 큰 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…은퇴 후 '생존 전쟁' 내몰린다

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

男 직원과 호텔 간 시장, 직원들에 성희롱 문자 보낸 지사…결국

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄

"尹과 회식 때 '컨디션' 챙긴 장관들…폭탄주 돌리는 '술시' 있어" 윤건영 주장

성수 삼표레미콘부지에 79층 랜드마크…내년 말 착공 목표

또 주인 바뀐 제주맥주…'쓴맛' 삼키는 지역 주류회사

새로운 이슈 보기