양주시, 시·군 일자리센터 운영 우수 사례 공모전 '단체 분야 최우수상' 수상

경기 양주시가 26일 '2025 시·군 일자리센터 운영 우수 사례 공모전'에서 단체 분야 최우수상을 수상하며 지역 일자리 정책의 우수성을 인정받았다.

양주시가 26일 '2025 시·군 일자리센터 운영 우수 사례 공모전'에서 단체 분야 최우수상을 수상하고 있다. 양주시 제공

이번 공모전은 도내 시·군 일자리센터의 우수 사례를 발굴·확산해 서비스 품질을 높이고 고용서비스 수준을 향상하기 위해 마련됐다.

양주시 일자리센터는 '원스톱 고용서비스, 우리는 One 팀' 사례로 높은 평가를 받았다.

양주시일자리센터는 일자리지원 허브 역할로, 고용센터, 여성새로일하기센터 등 양주고용복지+센터 내 입주 기관과 협업을 강화해 추가 예산 없이 공동사례관리 시스템을 운영했다. 이를 통해 구직자 정보 공유하고 각 기관의 강점을 살린 수요자 맞춤형 프로그램을 제공했다.

또한 ▲구인처 공동 발굴 ▲찾아가는 일자리 상담소 운영 ▲정기 실무회의를 통한 정보 공유 등으로 관내 일자리 유관기관 연계협업 시스템을 구축해 구직자에게 양질의 서비스를 제공한 점에서 높은 평가를 받았다.

양주시 관계자는 "이번 수상은 양주시가 추진해 온 일자리정책이 긍정적인 평가를 받은 결과"라며, 앞으로도 일자리 유관기관 연계 협업을 강화하여 지역 사회의 다양한 수요를 반영한 맞춤형 프로그램을 제공해 시민들이 양질의 일자리를 찾을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



