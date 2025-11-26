뉴메코, 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스' 엘살바도르 품목허가 획득

메디톡스 현지 영업망 활용 전략 수립

바이오제약기업 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 121,300 전일대비 900 등락률 +0.75% 거래량 7,559 전일가 120,400 2025.11.26 10:25 기준 관련기사 뉴메코, 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스' 도미니카공화국 허가 획득메디톡스, '2025 ICLAS 서울' 국제학술대회 참가뉴메코, 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스' 볼리비아 품목허가 획득 전 종목 시세 보기 close 의 계열사 뉴메코가 엘살바도르 위생규제감독청(SRS)으로부터 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스'의 품목허가를 획득했다고 26일 밝혔다.

중남미 신흥 주요국인 엘살바도르는 경제력 상승과 소셜미디어(SNS) 영향으로 보툴리눔 톡신과 필러 등 미용시술에 대한 수요가 높아지고 있는 대표적인 국가 중 하나다. 메디톡스는 2009년 보툴리눔 톡신 제제 '메디톡신(수출명 뉴로녹스)'과 2020년 히알루론산 필러 '뉴라미스' 등록을 완료했다. 뉴메코는 보툴리눔 톡신 제제와 필러 간 시너지 효과를 토대로 성장세를 지속했으며, 올해 현지 매출도 전년 대비 50% 이상 증가할 것으로 예상하고 있다.

뉴메코는 '뉴럭스'의 성공적 시장 진입을 위해 메디톡스 현지 영업망을 활용하고 '뉴라미스'와 연계한 프로모션을 전개하는 등 최적의 맞춤형 마케팅 전략을 수립하고 있다.

뉴메코 관계자는 "엘살바도르 허가로 '뉴럭스'의 중남미 공략이 더욱 탄력받게 됐다"며 "중남미 주요국 진출을 지속적으로 추진하여 글로벌 톡신 브랜드의 위상을 높일 것"이라고 말했다.

한편 최신 공정을 적용해 생산수율과 품질을 높인 차세대 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스'는 제품력을 앞세워 글로벌 공략에 속도를 내고 있다. 지난해 페루를 시작으로 볼리비아, 도미니카공화국에 진출하며 중남미 시장을 개척하고 있으며, 태국, 조지아, 몰도바 등 유럽과 아시아 시장도 확대하고 있다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



