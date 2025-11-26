본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

국가유산청, 2026년 인턴십 운영기관 공모

이종길기자

입력2025.11.26 09:31

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

26일부터 12월 10일까지
월 215만원 인건비 지원

국가유산청, 2026년 인턴십 운영기관 공모
AD
원본보기 아이콘

국가유산청과 국가유산진흥원은 26일부터 내년 국가유산 산업 인턴십을 운영할 기관을 공모한다.


국가유산 산업 인턴십은 국가유산 산업 분야의 취업을 희망하는 청년들에게 실무 경험 기회를 제공하고, 참여기관에 청년 인재를 활용한 혁신 및 동반 성장의 계기를 마련하는 지원사업이다. 2022년부터 지금까지 기관 245곳이 참여했으며, 지난해에는 고용노동부의 '재정지원 직접일자리사업 평가'에서 우수 등급을 받았다.

모집 대상은 국가유산 산업 분야에 종사하는 기관(단체 또는 기업)이다. 선정되면 2026년 3월부터 8월까지 6개월간 국가유산진흥원이 매칭·배정한 인턴 인력과 인건비(월 215만7000원)를 지원받는다. 최대 두 명까지 신청할 수 있다.


선정된 기관은 매칭·배정된 인턴을 전일제(주 40시간) 형태로 직접 고용해야 한다. 4대 사회보험 직장가입자 자격 취득을 신고하고, 정부 일자리사업 통합정보시스템에서 참여 인턴의 출결 및 지원금을 등록·관리해야 한다.


참여를 희망하는 기관은 다음 달 10일까지 신청하면 된다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 'K전력' 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 'K전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…세대교체에 밀린 홍삼

아이폰17 인기에…"애플, 14년 만에 삼성 제칠 듯"

망원~잠실 27㎞ 달리기냐 한강버스냐…3분 먼저 도착한 주인공은?

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

"감독에 충격…사과 못받아" 마라톤 '신체 접촉 논란' 선수 입 열었다

"먹고 살려면 어쩔 수가 없다, 73세까지 일해야" 이런 노인 700만 시대

중기부, 외국인 전문인력 'E-7-1 비자추천' 해외 석·박사까지 확대 추진

새로운 이슈 보기