[신간]출근했는데 "집에 가고 싶다"…나만의 오두막을 만들어라

"집에 가고 싶다"라는 한 줄의 화이트보드 낙서에서 출발한 이 책은, 일과 삶 사이에서 소진되고 흔들리는 우리 모두의 마음을 직시한다. MBC에서 30년간 함께 일한 일란성 쌍둥이 기자·PD, 이동애·이동희 자매는 번아웃과 브레인포그를 겪던 어느 날, 편집국 화이트보드에 적힌 절절한 문장 "집에 가고 싶다" 앞에서 깊은 공명을 느꼈다. 며칠 사이 "나도"라며 마음을 얹은 동료들이 늘어났고, 두 사람은 이것이 단순한 투정이 아니라 동시대의 집단적 피로와 저항의 언어임을 직감했다.

저자들은 이 말의 본질을 "나를 지키기 위한 은밀한 저항"으로 해석한다. 출근하자마자 퇴근하고 싶은 마음, 상시 모니터링과 끊임없는 소통 요구 속에서 소모되는 감정, 일터에서 감정을 감추고 가면을 써야 하는 현실. 모두가 현재의 조직 문화가 만들어 낸 구조적 피로의 징후다. 그러나 그 마음을 부정하거나 숨기기보다 변화의 출발점으로 삼으라고 책은 조언한다.

책은 5부로 구성돼 '집에 가고 싶은 마음의 진실'을 해부하고, 긍정적 마인드셋을 회복하는 일상적 실천, 인간관계 속에서 성장을 이끄는 기술, 롤모델에게 배우는 삶의 태도, 그리고 마음의 쉼터를 찾는 법까지 차근히 안내한다. 일상에 1시간을 '나를 위한 시간'으로 확보하는 법, 적절한 허세의 힘, 관계에서 빌런을 성장의 연료로 삼는 방법 등 현실적이면서도 따뜻한 조언이 이어진다. "회사 생활의 목표는 성공이 아니라 무수히 많은 시도"라는 문장처럼, 저자들은 일터를 탐색하고 활용하며 스스로의 이야기를 만들어가야 한다고 말한다.

지브리 스튜디오 방문기, 양양의 파도 앞에서 얻은 깨달음 등 개인적 서사도 책의 온기를 더한다. 나만의 '오두막'을 마련해 하루 한 시간만이라도 나에게 집중해야 한다는 메시지 또한 깊게 남는다.

정재승 교수의 말처럼, 이 책은 직장이 한 인간을 성장시키면서 동시에 어떻게 소모하는지를 통찰력 있게 기록한다. "어디든 내가 있는 곳이 내 집이다"라고 말할 수 있을 때까지, 우리를 집으로 혹은 '나'에게로 데려가는 길을 보여주는 책이다.

