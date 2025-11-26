이순재 연기 70년…대한민국이 그를 '어른'으로 기억하는 이유[라임라이트]

발성과 기본기, 생활감과 책임이 만든 한 배우의 역사

지난 25일 별세한 배우 이순재

한국 대중문화에서 '어른'이라는 단어가 구체적인 얼굴을 갖게 된 것은 이순재라는 배우 때문이다. 1956년 연극 무대에서 데뷔한 뒤 70년에 가까운 세월 동안 드라마, 영화, 연극을 오가며 세대와 장르가 요구하는 어른의 표정을 만들어냈다. 한 시대의 스타라기보다 한 시대의 기준으로 존재했던 배우. 그의 연기 인생을 따라가 보면 대한민국이 '아버지', '가장', '노년'을 어떻게 이해해왔는지가 자연스럽게 드러난다.

흔들리지 않은 기본기

1970년대 한국 영화계는 침체기였다. 극장 수는 줄었고, 제작 편수도 급감했다. 많은 배우가 생계를 위해 TV, 영화, 연극을 오가야 했다. 이순재도 그중 한 명이었다. 그는 생전 이 시기에 대해 "발성과 언어의 정확성으로 버텼다"고 말했다. 대사 전달이 명확하지 않으면 감정이 설 자리가 없고, 발음이 무너지면 인물이 설득력을 잃는다는 철학이었다.

이순재는 TV 시대극과 현대극에 꾸준히 등장했다. 단정한 억양과 정확한 딕션, 윤색 없는 말투로 존재감을 만들어갔다. 수십 년 동안 그를 따라다닌 "발성과 말맛의 표준"이라는 평가는 이 시기부터 시작됐다. 장르가 달라도 변함이 없었다. 과학자 역할을 맡은 1979년 영화 '대괴수 용가리'가 대표적 예다. 특수촬영물이 가진 과장된 환경 속에서도 현실적 긴장을 유지했다.

지난 25일 별세한 배우 이순재

권위의 목소리

1980년대는 한국 TV 사극의 전성기였다. '조선왕조 500년'을 중심으로 대규모 장편 사극이 매년 제작됐다. 이순재는 새로운 흐름 속에서 왕, 대감, 학자, 관료 등 다양한 권위자 역할을 소화했다. 발성은 낮은 톤으로 단단했고, 말투는 시대 배경을 해치지 않는 범위에서 절제됐다. 감정 표현도 함부로 높지 않았다. 고함을 지르지 않고도 가장 무게 있는 인물로 각인됐다.

이순재는 배역의 권위를 '힘'이 아니라 호흡과 속도로 만들었다. 말보다 침묵에서 더 많은 감정을 읽게 하는 방식이었다. 젊은 배우들이 흉내 내기 어려운, 시간을 견뎌야만 나오는 연기 톤을 확립했다.

지난 25일 별세한 배우 이순재

한국 가정의 얼굴을 다시 쓰다

1991~1992년 방영된 드라마 '사랑이 뭐길래'는 이순재가 한국 드라마 역사에서 '아버지상'을 완성한 결정적 계기다. 그는 '대발이 아버지'로 등장했다. 고집스럽고 목소리는 크지만 가족 앞에서 무너지는, 체면을 중시하면서도 부끄러움과 사랑을 숨기지 못하는 복합적 감정의 가장이었다.

당시 아버지상은 경제 위기와 가정 내 권위 약화, 세대 갈등이 한꺼번에 몰아치던 상황 속에서 복잡해졌다. 이순재는 이 변화의 긴장감을 정확히 붙잡았다. 분노를 표출할 때 폭발로 마무리하지 않았다. 말을 잇지 못하거나 고개를 흔들었다. 문을 닫고는 혼잣말로 한숨을 토해냈다. 가부장의 무력감과 책임 때문에 무너지는 가장. 그는 이 정서를 한국 드라마에서 처음으로 온전히 보여준 배우였다.

지난 25일 별세한 배우 이순재

시트콤에서 다시 태어나다

2000년대 초 이순재는 '상도' 등에서 중후한 인물을 맡으며 사극의 전통적 이미지를 유지했다. 연기 인생이 확장된 건 2006년 시트콤 '거침없이 하이킥'에 출연하면서부터다. 그는 자신의 이름을 그대로 쓴 '이순재 원장' 역할을 맡았다. 권위와 고집, 유머와 어색함, 허술함과 노년의 사랑스러움을 모두 담아냈다.

한 시대 사극을 지탱했던 단단한 말투는 시트콤에서 개성이 됐다. 고집은 코미디적 장치가 됐고, 생활감 있는 디테일은 자연스러운 웃음으로 이어졌다. 그가 1970·80·90년대에 걸쳐 구축한 권위자의 이미지는 자연스럽게 '유머를 아는 어른'으로 변화했다. 이는 한국 사회에서 어른의 역할이 권위에서 관계성으로 이동하는 흐름과 정확히 맞물렸다.

지난 25일 별세한 배우 이순재

'덕구'와 '리어왕'

2010년대에 접어들며 이순재는 영화에서 새로운 대표작을 남긴다. 2017년 개봉한 '덕구'다. 그는 손자를 돌보는 노인을 연기했다. 그 방식은 기존 TV 드라마와 전혀 달랐다. 숨을 고르는 시간, 천천히 문을 열고 나서는 동작, 아픈 다리를 끌듯 걷는 장면 같은 미세한 신체 감각으로 감정을 끌어갔다. 노년이 가진 느림과 단절, 애정과 두려움도 대사보다 호흡으로 전달했다. 한국 영화에서 드문 방식이었다. 그동안 그렸던 '아버지'를 넘어 한국 영화가 거의 다루지 않았던 노년의 감정 구조를 정면으로 보여줬다.

이순재는 연극에서도 '리어왕'으로 정점을 찍었다. 80대 후반까지도 3시간 가까운 대사량을 통째로 외워 무대에 섰다. 그가 표현한 리어는 젊은 배우의 기교로는 닿기 어려운 지점이 있었다. 분노는 격렬하지만, 육체가 늙어 있었다. 그 불일치가 비극의 진실성을 만들었다. 노년의 몸이 보여줄 수 있는 비극의 깊이였다.

지난 25일 별세한 배우 이순재

이순재가 남긴 기준

이순재가 '어른'으로 불린 이유는 연기력 때문만이 아니다. 그는 삶에서도 같은 태도를 보였다. 2008년 모친상을 당했을 때 "관객과의 약속은 지켜야 한다"며 공연을 취소하지 않으려 했다. 그에게 관객은 '시간을 내어준 사람'이었고, 배우는 그 시간을 헛되게 하지 않아야 했다.

그렇게 만들어낸 연기사는 단순한 작품 기록이 아닌 국내 연기의 기준이 됐다. 특히 기본기가 미학이 될 수 있다는 것을 증명했다. 발성과 딕션, 대사, 호흡 같은 기술이 감정의 통로가 될 수 있음을 보여줬다.

아버지상은 시대와 함께 변해야 한다는 기조도 그가 남긴 교훈이다. 가부장적 권위에서 무너짐과 부끄러움으로, 유머와 허술함으로, 침묵과 시간으로, 세대별 아버지의 표정을 모두 채워 넣었다.

노년 배우도 중심이 될 수 있다는 증명 역시 그가 보여준 길이다. 시트콤과 드라마, 영화, 연극 모두에서 이순재는 70대, 80대, 90대까지 현역으로 존재감을 유지했다. 이 기준들은 지금의 한국 드라마와 영화, 연극 전반에 여전히 살아 있다. 많은 이들이 그를 기억하는 이유는 길게 연기했기 때문이 아니라 오래도록 정확하게 연기했기 때문이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>