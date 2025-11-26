본문 바로가기
소비심리 8년 만에 최고…"관세협상 타결·3분기 성장률 덕분" [3분 브리프]

입력2025.11.26 08:00

00분 48초 소요
 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
①소비자심리 8년來 최고치…집값 상승기대는 여전히 높아
②SK그룹 "올해 수출액 120조원 돌파 전망…하이닉스가 견인"
③원화값 1480원대까지 추락…국민연금 '전략적 환헤지' 논의

MARKET INDEX : Year to date
소비심리 8년 만에 최고…"관세협상 타결·3분기 성장률 덕분" [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 12월 금리 인하 기대에 일제 상승

○9월 소매판매 회복세 꺾여…도매물가 예상 부합

○알파벳, 메타의 구글 AI 칩 도입 소식에 ↑

Top3 NEWS
■ "관세 타결·기대 웃돈 GDP에 기저효과 폭발" 소비심리, 8년來 최고
○한은, 2025년 11월 소비자동향조사 결과
○관세 타결·전망 상회 3분기 GDP…석 달 만에 반등
○집값 상승 기대 여전, 전월비 꺾였으나 장기평균 큰 폭 상회
■ SK그룹, 올 수출 120조원 전망…반도체 호조에 '역대 최대'
○SK그룹 3분기 누적 수출액 87조 달성
○HBM 등 고부가 메모리 수출 증가
○올해 연간 역대 최대 120조 이를 듯
■ 원화값 안정 구원투수로…국민연금에 해외투자 환헤지 10% 연장 요청
○올해 말 만료 '전략적 환헤지' 비율 한시 상향 연장 요청
○외환시장 큰손 국민연금 해외투자액 외환보유액 뛰어넘어
○최대 단행시 520억달러 시장공급
그래픽 뉴스 : 국내공장 직접 찾아온 美빅테크…韓 직류배전기술 세계가 주목
소비심리 8년 만에 최고…"관세협상 타결·3분기 성장률 덕분" [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○데이터센터 운영비의 60%가 전기요금

○효율성 높은 직류 배전 도입 적극 검토

○LS일렉트릭, 북미 데이터센터 수주 8000억 넘어

the Chart : 생산적금융 앞둔 금융지주 高환율에 발목 잡히나…건전성 관리 비상
소비심리 8년 만에 최고…"관세협상 타결·3분기 성장률 덕분" [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○신한·하나, 직전 분기 대비 보통주자본비율 하락

○환율 영향으로 풀이돼

○4대 금융 내년 400조원 규모 모험자본 투입…건전성 관리 총력

오늘 핵심 일정

국내


해외

00:00 미국 기업재고(MoM) (8월)

00:00 미국 CB 소비자신뢰지수(11월)

03:00 미국 5년물 국채입찰

06:30 미국석유협회 주간원유 재고

10:00 뉴질랜드 금리결정

14:00 일본 BoJ 근원CPI (YoY)

18:20 독일 연방은행 마우더러의연설

19:00 영국 가을 예산전망보고서

22:30 미국 GDP(QoQ) (3분기)

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 2℃(6) ｜최고기온 : 11℃(2℃)
○강수확률 오전 20%｜오후 0%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
소비심리 8년 만에 최고…"관세협상 타결·3분기 성장률 덕분" [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

