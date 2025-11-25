본문 바로가기
아프간 탈레반 "파키스탄 공습에 어린이 9명 등 10명 사망"

세종=이동우기자

입력2025.11.25 18:03

아프가니스탄을 통치하는 이슬람 무장 조직 탈레반 정권이 파키스탄의 공습으로 어린이를 포함한 민간인 10명이 사망했다고 25일(현지시간) 밝혔다.


AFP 통신 등에 따르면 자비훌라 무자히드 아프간 탈레반 정권 대변인은 이날 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 "파키스탄군이 (아프간 남동부) 호스트주에 있는 민간인 집을 폭격했다"며 "어린이 9명과 여성 1명이 숨졌다"고 썼다.

그는 이후 파키스탄과의 국경 인근 산악 지역인 동부 쿠나르주와 파크티카주에서도 추가 공습이 벌어져 4명이 다쳤다고 덧붙였다.


이는 아프간 국경과 가까운 파키스탄 북서부 카이베르 파크툰크와주 페샤와르에서 준군사조직을 공격한 자살 폭탄 테러가 발생한 지 하루 만이다.

이 테러로 국경경찰대 소속 보안 요원 3명이 숨지고 11명이 다쳤으며 테러범 2명은 사살됐다.


앞서 지난 11일에는 파키스탄 수도 이슬라마바드 지방법원 인근에서 자살 폭탄 테러가 발생한 12명이 숨지고 27명이 다치기도 했다.

파키스탄 정부와 군은 이날 공습을 받았다는 아프간 주장에 대해 현재까지 입장을 밝히지 않았다.

앞서 파키스탄과 아프간은 지난달 무력 충돌을 벌여 많은 인명피해가 발생했다. 파키스탄군이 지난달 9일 TTP 지도부를 겨냥해 아프간 수도 카불을 공습했고, 아프간 탈레반군은 보복 공격을 했다. 양측 사이에 벌어진 무력 충돌로 군인과 민간인 등 70여명이 숨졌다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
